O mercado de seguros tem uma contribuição muito maior para a sociedade do que, muitas vezes, conseguimos comunicar. Diariamente, seguradoras protegem patrimônios, amparam famílias, garantem a continuidade de empresas e oferecem segurança financeira diante de imprevistos. Ainda assim, boa parte desse trabalho permanece pouco conhecida pelo grande público.

Foi a partir dessa percepção que nasceu o Projeto Presença, uma iniciativa do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) que busca aproximar o mercado de seguros da sociedade, fortalecer o relacionamento entre os diferentes agentes do setor e ampliar o conhecimento sobre a importância da atividade seguradora para o desenvolvimento econômico e social.

Mais do que promover encontros, queremos construir uma cultura de presença. Estar presente significa ouvir, dialogar, compartilhar conhecimento e estabelecer conexões. O conceito que orienta o projeto, traduzido pelo slogan “Seguradoras presentes. Sociedade protegida.”, representa justamente essa visão. A atuação das seguradoras não se limita à contratação de uma apólice ou ao pagamento de uma indenização. Ela está em toda a cadeia de proteção que permite a uma família reconstruir seu patrimônio ou a uma empresa retomar suas atividades diante de uma adversidade.

Mas, para que essa contribuição seja reconhecida, precisamos começar por dentro. Um dos papéis fundamentais do Sindsegnne é promover a integração, a comunicação e a capacitação dos profissionais que fazem parte do mercado segurador. Securitários, corretores e representantes das seguradoras são agentes essenciais nessa construção. São eles que vivenciam o setor diariamente, conhecem seus produtos e mantêm contato direto com os consumidores.

Por isso, acreditamos que informar e capacitar esses profissionais é também investir na comunicação do mercado com a sociedade. Quanto mais preparados e conscientes estiverem sobre a dimensão e o impacto da atividade seguradora, mais condições terão de transmitir esse conhecimento, esclarecer dúvidas e apresentar o seguro como um instrumento de proteção e planejamento.

Queremos que cada profissional seja também um multiplicador dessa mensagem. Que a informação compartilhada nos encontros ultrapasse o ambiente dos eventos e chegue aos clientes, às empresas, às famílias e às comunidades. Afinal, a construção de uma percepção mais positiva sobre o seguro acontece também nas relações cotidianas e na confiança estabelecida entre profissionais e sociedade.

Essa missão ganha ainda mais relevância quando observamos os números do setor. Em 2025, o mercado segurador devolveu à sociedade R$ 548,4 bilhões em pagamentos de sinistros, sorteios, resgates e benefícios, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O montante demonstra a dimensão econômica e social da atividade e sua contribuição para a proteção de pessoas e negócios.

Nesse contexto, o Projeto Presença é uma ferramenta estratégica de atuação do Sindsegnne. Ao promover encontros em diferentes estados e cidades da nossa região sindical, buscamos respeitar as particularidades de cada mercado, estimular a troca de experiências e aproximar profissionais, seguradoras e instituições. Também queremos ouvir as demandas locais e construir uma atuação cada vez mais conectada à realidade regional.

Nossa intenção é transformar o projeto em uma agenda permanente do sindicato. Não queremos que a presença seja percebida como uma ação pontual, mas como uma postura institucional: estar perto do mercado, acompanhar suas transformações, compartilhar conhecimento e fortalecer os vínculos que sustentam essa atividade.

Acreditamos que um mercado mais próximo é também um mercado mais forte, preparado e reconhecido. O seguro tem um papel fundamental na vida das pessoas, e cabe a nós trabalhar para que essa importância seja cada vez mais conhecida. Porque estar presente não é apenas ocupar um espaço, é fazer a diferença na vida de quem precisa de proteção.

Carlos Luna, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne).