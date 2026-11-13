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Ultima atualização 13 de novembro

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Aplicativo propõe uma nova forma de realizar sindicâncias em seguros de vida

Galdur, empresa de tecnologia de Belo Horizonte, lança aplicativo voltado à modernização das sindicâncias e inspeções de risco em seguros
Imagem Matheus Castro - responsável pela Galdur

A apuração de um sinistro de seguro de vida na fase da sindicância, por exemplo, exige informações precisas, registros organizados e comunicação ágil entre os profissionais que atuam em campo e as equipes internas das reguladoras. Conhecida popularmente como sindicância ou pesquisa externa, essa etapa envolve visitas, entrevistas e coleta de evidências que ajudam a seguradora na regulação do sinistro. No entanto, as reguladoras, empresas prestadoras de serviços, ainda dependem de ferramentas como WhatsApp, Telegram e e-mail, que não foram desenvolvidas para garantir a segurança de dados sigilosos e sensíveis.

Dados históricos demonstram o tamanho desse mercado: no primeiro semestre de 2025, os sinistros classificados como suspeitos somaram R$ 3,36 bilhões, o equivalente a 15,1% do total de sinistros ocorridos no mercado segurador. Desse montante, R$ 734 milhões foram comprovados como fraude, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Os números reforçam a importância de uma apuração criteriosa e de informações confiáveis para a análise dos casos.

Para responder a desafios como esses, a Galdur Tecnologia e Automação desenvolveu o Elucira, aplicativo que conecta profissionais em campo às equipes de regulação. A Agrus Reguladora de Sinistros de Vida participou do projeto como empresa piloto, contribuindo com sua experiência no segmento de seguros de vida.

Essa experiência também conta com a contribuição de Ricardo Diuana, da Galdur, formado em Análise de Sistemas e com 20 anos de atuação no IRB Brasil Re como subscritor de vida. Envolvido na criação do aplicativo desde o início do projeto, ele agrega ao desenvolvimento da solução seu conhecimento técnico e sua vivência no mercado de seguros, contribuindo para aproximar os recursos tecnológicos das necessidades práticas das operações de sindicância.

Elucira: da marcação da entrevista ao relatório final

Instalado em celulares com sistema Android, com previsão de operar também no sistema iOS, o aplicativo permite que o prestador receba o caso e registre fotos, locais visitados, anotações e informações do checklist, com data, hora e localização. Sem internet, os dados ficam armazenados no aparelho e são sincronizados quando a conexão retorna.

No escritório, o analista acompanha os registros pelo painel, interage com o prestador e recebe notificações sobre casos e prazos. O sistema prepara o relatório no modelo da própria empresa, em PDF ou DOCX, para revisão obrigatória do analista antes do envio à seguradora.

“Quando a Agrus nos procurou, e solicitou uma solução personalizada, percebemos que poderíamos criar uma solução para todo o mercado, personalizando a realidade dos clientes e ganhando velocidade e segurança, muito aderente à realidade da nova lei do seguro, nº 15.040/2024”, afirma Matheus Castro, responsável pela Galdur.

Eficiência, rastreabilidade e proteção de dados sensíveis e sigilosos

Ao reunir as etapas em um ambiente próprio, o Elucira busca reduzir a dispersão de informações e facilitar o acompanhamento dos casos. Fotos, entrevistas e locais visitados ficam associados aos registros, com histórico das ações. A atribuição de ordens de serviço também ocorre no aplicativo, com identificação do prestador e registro da data.

“O maior desafio foi justamente esse: fazer o aplicativo funcionar onde o sinal falha”, explica Castro. O sistema guarda os registros no celular e os sincroniza quando a internet volta, sem exigir que o prestador refaça o trabalho ou lembre de enviar os dados.

A proteção é essencial em pesquisas externas de seguros de vida, que podem envolver dados pessoais sensíveis, endereços, fotografias e documentos de saúde. No Elucira, cada contratante tem um ambiente separado, com acesso restrito a pessoas convidadas e permissões conforme sua função. A comunicação é cifrada e as ações realizadas em cada caso ficam registradas.

“Os diversos prestadores espalhados pelo país trabalham de forma distinta, e o app, além de trazer velocidade e segurança aos dados sigilosos, padroniza as pesquisas externas”, afirma Pedro Siqueira, CEO da Agrus Reguladora.

A inteligência artificial atua como apoio e pode auxiliar na redação do relatório e responder a dúvidas gerais sobre o ramo vida. As sugestões precisam ser conferidas por uma pessoa; a análise e a conclusão sobre o sinistro continuam sob responsabilidade humana.

Desenvolvimento com perspectiva de expansão

A rotina da Agrus orientou o desenvolvimento e os ajustes da ferramenta. A meta da Galdur é diminuir pela metade o período gasto pelo analista na montagem do relatório preliminar, resultado que será avaliado nos testes de campo.

“Esperamos mais rapidez e padronização”, afirma Siqueira, sobre o início da operação, previsto para 2027. Embora comece na Agrus, a solução foi pensada para outras reguladoras e empresas que realizam pesquisas externas em seguros de vida e acidentes pessoais. Cada contratante pode ter ambiente próprio e configurar o relatório conforme seu modelo.

“O relatório segue o modelo de cada empresa: ele sai no Word da própria reguladora, em PDF ou DOCX, e o analista revisa antes de qualquer envio à seguradora”, destaca Castro.

Desenvolvido pela Galdur a partir das necessidades identificadas na operação da Agrus, o Elucira demonstra como a tecnologia pode contribuir para modernizar as pesquisas externas no mercado de seguros. Mais do que digitalizar etapas, o aplicativo propõe uma estrutura própria para organizar informações, proteger dados e integrar profissionais ao longo da apuração. Com a perspectiva de atender outras empresas do segmento, o projeto abre espaço para ampliar o uso de tecnologia e inteligência artificial na pesquisa externa, respeitando as particularidades de cada operação.

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