Mapfre lança seguro auto sem franquia

A seguradora Mapfre passa a disponibilizar no Brasil o Mapfre Auto Indenização Integral, um novo seguro que prevê o pagamento da indenização sem cobrança de franquia em caso de perda total por colisão ou incêndio, além de roubo ou furto quando não há recuperação do veículo. O produto é destinado a carros de passeio, táxis, caminhões e motocicletas nacionais com até 25 anos de uso e veículos importados com até 17 anos. O limite máximo de indenização é de R$ 900 mil.

A cobertura é acionada quando o custo do conserto atinge ou supera 75% do valor do veículo. A nova modalidade busca ampliar as opções de seguro auto disponíveis no mercado e suprir uma lacuna no país, onde apenas 29% da frota circulante está protegida, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

“Com o Mapfre Auto Indenização Integral, queremos ampliar as opções de proteção para veículos no Brasil, com uma modalidade que dispensa a cobrança de franquia em caso de perda total e também cobre roubo e furto sem recuperação. A proposta é atender diferentes perfis de proprietários e tornar o seguro mais acessível, inclusive para quem tem veículos com mais tempo de uso”, afirma Thales Lemos, diretor de Seguro Auto da Mapfre.

Além da cobertura para indenização integral, o seguro permite a contratação de coberturas adicionais para danos materiais e corporais causados a terceiros, proteção para vidros e faróis, carro reserva por até 30 dias e ampliação da quilometragem de reboque. Em caso de substituição do para-brisa, a cobertura de vidros também contempla o ajuste do sistema eletrônico de assistência ao motorista (ADAS), quando necessário.

O Mapfre Auto Indenização Integral também oferece assistência 24 horas, com socorro mecânico e elétrico, reboque e chaveiro, além de serviços emergenciais para a residência do condutor, como reparos elétricos e hidráulicos. A indenização é paga em até cinco dias úteis após o recebimento de toda a documentação exigida, e o pagamento do seguro pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

“Com a oferta de novas modalidades, os motoristas passam a ter mais alternativas para proteger seus veículos e podem avaliar qual tipo de cobertura faz mais sentido para sua realidade, considerando fatores como o tempo de uso do carro, as necessidades do dia a dia e o orçamento disponível”, explica o diretor da Mapfre.