CIST organiza visita à PRODESP com foco em cibersegurança

O Clube Internacional de Seguros & Transportes (CIST) promoverá, em 19 de novembro, uma visita técnica à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em Taboão da Serra (SP). A iniciativa, voltada a profissionais do mercado segurador e de áreas relacionadas, permitirá conhecer estruturas de segurança digital e discutir os desafios da prevenção de incidentes cibernéticos e da continuidade das operações empresariais.

Durante a programação, os participantes visitarão a Cúpula, Data Center da PRODESP, e a Sala de Cibersegurança da companhia. O objetivo é apresentar, na prática, como a integração entre infraestrutura tecnológica, gestão de dados e segurança da informação contribui para proteger sistemas e manter serviços em funcionamento.

A atividade também busca aproximar os profissionais do setor de seguros das questões relacionadas à exposição das empresas aos riscos digitais. Com a crescente dependência de sistemas conectados, a proteção de dados e a prevenção de interrupções operacionais passaram a exigir uma atuação conjunta entre diferentes áreas das organizações.

Para Frederico Leopoldo, presidente do CIST, conhecer a estrutura da PRODESP pode contribuir para ampliar a compreensão sobre os riscos enfrentados pelas empresas e seus impactos na gestão de seguros.

“Conhecer de perto uma estrutura como a da PRODESP ajuda a compreender os desafios envolvidos na proteção de dados e na continuidade das operações. Queremos proporcionar aos profissionais do nosso mercado uma experiência que amplie sua visão sobre os riscos cibernéticos e contribua para uma atuação cada vez mais preparada junto às empresas”, destaca.

Além do contato com a infraestrutura tecnológica, a programação prevê a troca de experiências entre os participantes, relacionando as práticas de prevenção e gerenciamento de riscos à proteção securitária.

Inscrições e programação

A visita será realizada em 19 de novembro, das 9h às 14h, na PRODESP, em Taboão da Serra (SP). A participação é gratuita, com inscrições pela plataforma Sympla até 13 de novembro. As vagas para acesso à Cúpula e à Sala de Cibersegurança são limitadas, e o deslocamento até o local será de responsabilidade dos participantes.