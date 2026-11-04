Felipe Andreoli estrela nova campanha da Universal Assistance

A Universal Assistance, empresa do Grupo Zurich especializada em seguro-viagem, anunciou o jornalista e apresentador Felipe Andreoli como novo embaixador da marca. O profissional protagoniza uma nova etapa da campanha Custa Zero, voltada à divulgação do modelo de atendimento cashless, no qual a companhia coordena o pagamento de serviços cobertos diretamente com sua rede credenciada.

Desenvolvida para diferentes canais de comunicação, a campanha reúne filme publicitário de 30 segundos, peças para plataformas digitais, conteúdo para redes sociais e mídia exterior. A estratégia busca ampliar o alcance da mensagem e traduzir, de forma acessível, como funciona a assistência oferecida pela empresa.

O principal dado apresentado na campanha é que 98% dos atendimentos custam zero ao passageiro, conforme as condições aplicáveis ao serviço. Na prática, após acionar a Universal Assistance pelo aplicativo ou pelos canais de atendimento, o viajante recebe orientação para encontrar o prestador mais adequado. Nos casos elegíveis, previamente coordenados e autorizados, a companhia organiza o atendimento e o pagamento diretamente com a rede credenciada.

A proposta da Custa Zero é mostrar como esse modelo pode simplificar a experiência do viajante em situações que exigem assistência, permitindo que ele concentre sua atenção na recuperação enquanto a empresa coordena os serviços cobertos. A participação de Felipe Andreoli humaniza a comunicação e aproxima o tema do cotidiano do público, em uma campanha que combina mensagem de marca, informação sobre o serviço e presença em diferentes pontos de contato.

A iniciativa também se conecta à estratégia de digitalização da Universal Assistance. O aplicativo da companhia reúne funcionalidades como telemedicina, acompanhamento de solicitações, gestão de bagagem e recomendações de viagem com inteligência artificial. Segundo os dados institucionais da empresa, 40% dos casos são abertos pelo aplicativo.