Porto reúne esporte e mobilidade no Autódromo de Interlagos

Depois de receber um dos principais eventos do calendário esportivo mundial, o Autódromo de Interlagos será palco de uma nova experiência. No dia 15 de novembro, a Porto promove o Porto Running e Bike Tour, iniciativas que levarão colaboradores, corretores, médicos, parceiros, clientes e público geral para as pistas do circuito em uma manhã dedicada ao esporte, ao bem-estar e ao movimento.

A programação reúne duas modalidades: corrida, com percursos de 4 km e 8 km, e passeio ciclístico. A expectativa é reunir cerca de 2,2 mil corredores e 400 ciclistas no evento, que aproveita a atmosfera do Autódromo após o Grande Prêmio São Paulo para proporcionar uma experiência diferente aos participantes. A proposta agora é levar a energia do fim de semana de automobilismo para uma experiência voltada ao esporte e ao movimento, permitindo que o público também ocupe as pistas do Autódromo de uma nova maneira.

Além das atividades esportivas, os participantes terão acesso a uma arena com diferentes experiências de marcas parceiras. A programação inclui degustações de café, waffle, açaí e castanhas, personalização de medalhas, massagem, cuidados com os cabelos e equipamentos de recuperação para os pés.

Uma ação de destaque será o Espaço Porto Seguro, dedicado ao Seguro Bike. No local, prestadores da Porto Seguro estarão disponíveis para realizar gratuitamente serviços de manutenção e pequenos reparos nas bicicletas dos participantes, ampliando a experiência para quem escolher participar do passeio ciclístico. Os participantes também receberão um kit do evento, composto por camiseta, mochila e amostras de produtos de marcas parceiras.

A programação começa cedo, com abertura do estacionamento às 5h e DJ a partir das 6h. A largada das provas de 4 km e 8 km acontece às 6h30. Na sequência, o público poderá acompanhar uma apresentação musical da Banda Tren, enquanto o passeio ciclístico será realizado entre 8h15 e 9h30.