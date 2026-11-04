FM anuncia US$ 855 milhões em créditos de resiliência

A seguradora patrimonial FM anunciou a concessão de aproximadamente US$ 855 milhões em créditos de resiliência para clientes elegíveis em 2027. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia aplicará uma redução de 10% no prêmio de determinadas apólices, como parte de um programa voltado ao incentivo de investimentos em prevenção de perdas.

O benefício será aplicado às apólices elegíveis com renovação ou aniversário entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2027. Segundo a seguradora, a manutenção do percentual está relacionada aos resultados obtidos pelos clientes em gestão de riscos e aos níveis historicamente baixos de perdas registrados pela companhia.

Criado em 2022, o programa de crédito de resiliência tinha inicialmente como foco os riscos climáticos. Em 2025, a FM ampliou seu alcance para incluir exposições operacionais e elevou o percentual de redução do prêmio de 5% para 10%.

A iniciativa busca estimular a adoção de medidas preventivas nas empresas seguradas, incluindo melhorias estruturais e operacionais que possam reduzir a frequência e a gravidade de perdas.

De acordo com a FM, a estrutura de propriedade mútua da companhia permite que parte dos resultados obtidos com a prevenção de perdas seja revertida em benefícios aos segurados. O programa combina a concessão do crédito com serviços de engenharia de riscos, análise de dados e recomendações técnicas voltadas à redução de exposições patrimoniais e operacionais.

“Por dois anos consecutivos, conseguimos oferecer um crédito de resiliência ampliado de 10%, uma prova do trabalho que nossos clientes realizam todos os dias para promover uma proteção duradoura”, afirmou Malcolm Roberts, presidente e CEO da FM. “Quando nossos clientes investem em prevenção de perdas e alcançam resultados sólidos, nosso modelo de propriedade mútua nos permite apoiar melhorias adicionais, criando um poderoso círculo de resiliência”, acrescentou.

Entre as empresas que utilizam o programa está a Embraer, que relaciona o benefício à continuidade de suas operações e à gestão de riscos. A companhia destaca que a possibilidade de direcionar recursos para melhorias preventivas contribui para fortalecer a proteção de suas atividades.

“Na Embraer, atender nossos clientes com excelência é uma prioridade”, afirmou Juliana Fernandez Loiacono, global insurance manager da Embraer. “O crédito de resiliência da FM reconhece nossos esforços e nos permite direcionar recursos para investimentos em redução de riscos, fortalecendo a continuidade das operações e nossa capacidade de cumprir essa missão.”

Além do crédito de resiliência, a FM anunciou, em abril de 2026, um membership credit de US$ 1,5 bilhão, benefício também associado ao seu modelo mutualista. Os dois programas representam diferentes mecanismos de concessão de créditos aos segurados, embora a companhia não tenha detalhado quantos clientes serão contemplados pela nova rodada do programa de resiliência.