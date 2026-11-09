Allianz acelera contratação do Vida com subscrição digital

Após a criação do Allianz Life, canal de distribuição dedicado ao seguro de Vida, e do Legacy, programa de relacionamento exclusivo aos profissionais e assessorias do segmento, a Allianz Seguros anuncia melhorias na jornada de contratação do Vida Individual e reforça a estratégia da companhia de oferecer uma experiência cada vez mais intuitiva e centrada no cliente.

Entre as novidades está a implementação da subscrição médica automatizada, válida neste primeiro momento para cotações e emissões, que viabiliza a análise das informações de saúde de forma mais ágil e eficiente, com possibilidade de aprovação imediata do seguro. Com a solução, o questionário de saúde passa a ser respondido diretamente pelo segurado, proporcionando mais privacidade e autonomia ao cliente ao tratar informações sensíveis relacionadas à sua saúde.

Com a otimização do processo, a declaração passa a ser dinâmica, conforme as respostas do segurado ao questionário de saúde, tornando as análises mais rápidas e eficazes. “Para os corretores, isso representa menos atividades manuais, redução de retrabalho e maior facilidade no acompanhamento das propostas. Para os segurados, o resultado é uma experiência mais transparente, precisa e digital”, explica Caio Souza, diretor de Vida da Allianz Seguros.

Além disso, é possível obter aprovação automática da proposta de seguro em poucos minutos, de acordo com as respostas fornecidas pelo segurado, sem a necessidade de passar por etapas adicionais de análise. Mesmo as propostas com determinadas condições de saúde ou situações que exijam avaliação complementar, passam também a contar com um novo fluxo específico de subscrição, mais eficiente e assertivo.

A atualização do produto contempla ainda a simplificação da proposta de contratação, que teve uma revisão estrutural, tornando-a mais objetiva e simplificada. A jornada também foi otimizada, com diminuição de telas. “O resultado é um processo mais fluido, digital e conveniente para todas as partes. O segurado tem autonomia para preencher o questionário de saúde quando desejar, enquanto o corretor recebe informações mais precisas e seguras e, dessa forma, pode dedicar mais tempo ao atendimento consultivo e reforçar seu papel durante a contratação”, ressalta o executivo.

De acordo com ele, as melhorias também consolidam o posicionamento da Allianz no segmento de Vida Individual, que registrou crescimento de 29,5% em 2025 em comparação a 2024, mais que o dobro da expansão observada no mercado (14%), no mesmo período. “O objetivo é seguir ampliando a presença da Allianz em um nicho de alto valor agregado, se tornar uma referência no relacionamento com os corretores especializados, promover as melhores experiências digitais do mercado e colocar o cliente no centro da jornada”, conclui.