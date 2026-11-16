A Convenção Exalt 2026 reuniu corretores associados e parceiros nos dias 13 e 14 de novembro, em Campinas, para apresentar os resultados do ano e as estratégias da Jornada Exalt 2027. Com 17 anos de atuação, o grupo alcançou a marca de R$ 1,7 bilhão em prêmios emitidos, reunindo 115 corretoras presentes em 72 cidades, e uma carteira superior a 420 mil segurados.

Um dos destaques apresentados foi o desempenho das corretoras, ao registrar crescimento médio de 14,2%, mais que o dobro da média de 6,52% alcançada pelo mercado. Os números reforçam a estratégia do grupo de promover o desenvolvimento do ecossistema, por meio da troca de experiências entre empresários do setor, a qualificação profissional e o apoio à gestão dos negócios. “Nosso propósito é conectar empresários de seguros para orientar outros empresários de seguros, oferecendo estrutura, conhecimento e ferramentas que contribuam para o crescimento sustentável das corretoras. Para 2027, queremos ampliar ainda mais essas oportunidades e fortalecer nosso ecossistema”, destaca o CEO do Grupo Exalt, Alexandre Federman.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados dos serviços oferecidos aos associados. A área de Recursos Humanos realizou mais de 200 entrevistas e contribuiu para 36 contratações. Já a consultoria jurídica registrou 16 atendimentos, com a elaboração de 16 pareceres jurídicos para orientação das corretoras. Na área de capacitação, aconteceram mais de oito treinamentos em parceria com o SmartLab, voltados aos corretores e às equipes do grupo.

O Grupo Exalt apresentou o Exalt Bolt, uma plataforma integrada que combina tecnologia, inteligência artificial, análise de dados e orientação especializada para impulsionar o desenvolvimento das corretoras de seguros. A solução reúne diagnóstico empresarial, assistente de inteligência artificial personalizada para os corretores, monitorias nas áreas de vendas, marketing, finanças e gestão, além do Exalt Intelligence, que transforma indicadores em informações estratégicas. A proposta é apoiar os corretores na identificação de oportunidades, no aprimoramento da gestão e na tomada de decisões, fortalecendo a competitividade e o crescimento sustentável dos negócios.

A estrutura de apoio também contempla o Exalt Saúde, com acesso aos associados, e o braço de assessoria, direcionado ao atendimento de corretoras de menor porte. Entre as iniciativas institucionais, o grupo destacou o Exalt Elas, movimento voltado ao fortalecimento da participação feminina no setor, e o Exalt Amor, que desenvolve ações de responsabilidade social ligadas ao terceiro setor. Para o próximo ano, a qualificação profissional vai ganhar mais espaço com o Exalt Class, voltado à capacitação de todo o ecossistema, e o Exalt Academy, iniciativa que busca aproximar os profissionais da visão de quem vivencia o mercado de seguros.

Com foco em inovação, desenvolvimento empresarial e fortalecimento dos associados, a Jornada Exalt 2027 vai ampliar a competitividade das corretoras e consolidar a presença do grupo no mercado segurador brasileiro. Federman reforçou sobre a prioridade do desenvolvimento das corretoras integradas ao Grupo Exalt. “Somos uma aceleradora das corretoras. Ouvimos esses empresários, para entender as suas necessidades e identificar oportunidades de melhorias. Avaliamos a satisfação com o grupo, a qualidade da comunicação e o impacto dos benefícios oferecidos no dia a dia das operações. Essas informações são fundamentais para aprimorar nossos serviços, fortalecer a gestão dessas empresas, para oferecer soluções que contribuam efetivamente para o crescimento dos negócios, concluiu.”