Allianz patrocina 1ª Corrida do Bem da AACD Uberlândia

A Allianz Seguros anunciou o patrocínio da primeira edição da Corrida do Bem AACD Uberlândia, que será realizada no próximo domingo (15), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). A iniciativa integra as comemorações dos 25 anos da unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) no município e tem expectativa de reunir cerca de mil participantes.

O evento contará com três modalidades: corrida de 5 km, Caminhada Livre e Kids. As inscrições estão disponíveis pela plataforma TimeTicket, com valores entre R$ 45 e R$ 90. Toda a arrecadação será destinada à continuidade dos tratamentos e atendimentos oferecidos pela instituição. Os participantes inscritos receberão um kit com camiseta oficial, medalha e sacochila.

Segundo Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros, o apoio à corrida integra a estratégia da companhia de ampliar sua participação em iniciativas esportivas e sociais em diferentes regiões do país.

“Quando esporte e solidariedade se encontram, as pessoas ganham pertencimento, saúde e a chance de fazer parte de algo maior. A Corrida do Bem permite que cada participante em Uberlândia viva isso, celebrando os 25 anos da AACD, uma instituição que transforma vidas diariamente”, afirma.

Única unidade da AACD em Minas Gerais, a instituição é referência regional em reabilitação física e atendimento multidisciplinar. Em 2025, foram realizados 72 mil atendimentos, além da entrega de mais de quatro mil produtos ortopédicos produzidos por sua oficina própria, que desenvolve itens personalizados para auxiliar na mobilidade dos pacientes.

A corrida busca mobilizar a comunidade em torno da manutenção desses serviços, reunindo participantes de diferentes idades em uma programação voltada à prática esportiva e à inclusão.

A Allianz terá sua marca presente nos materiais de divulgação e nas estruturas do evento, além de contar com espaços de ativação durante a entrega dos kits e no dia da prova. A seguradora também participará da cerimônia de premiação.

“A trajetória da instituição demonstra a força desse trabalho essencial, que faz a diferença na vida das pessoas e deixa um legado para toda a região. Ao patrocinar a Corrida do Bem, a Allianz reafirma seu compromisso de estar próxima das comunidades onde atua, contribuindo para ações que proporcionam qualidade de vida e o engajamento social”, afirma Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da companhia.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do TimeTicket.