Angelus Seguros amplia atuação no mercado brasileiro

A Angelus Seguros inicia, em 2026, uma nova fase de expansão comercial, ampliando sua atuação para o mercado brasileiro com um portfólio que combina seguros e assistências. Integrante do Grupo Angelus, a companhia tem como principal proposta oferecer proteção financeira e patrimonial, associada a benefícios que acompanham o cliente em diferentes momentos da vida.

O Grupo Angelus vem ampliando sua atuação e investindo na expansão de sua estrutura e na diversificação de seus serviços. Em 2024, sua rede própria de saúde realizou 132.114 atendimentos a associados, enquanto 10.466 pessoas foram beneficiadas com serviços de apoio ortopédico e transporte. No mesmo período, foram pagos R$ 621 mil em coberturas securitárias aos associados e segurados. Atualmente, o grupo mantém mais de 25 projetos de expansão e melhorias estruturais, envolvendo aproximadamente 50 mil m² em obras e execução. A seguradora, criada em 2013 e aberta comercialmente ao mercado recentemente, representa um novo eixo estratégico de negócios, ampliando a oferta de seguros de vida, residencial e assistências e fortalecendo o compromisso do grupo com a proteção e o cuidado das famílias brasileiras.

A companhia oferece um conjunto de assistências, que inclui serviços residenciais, telemedicina, check-up médico, assistência pet, automotiva, eletroassist e informática. A proposta é ampliar a experiência do segurado, proporcionando acesso a serviços úteis no cotidiano, além da proteção financeira e patrimonial prevista na apólice.

Para Reginaldo Czezacki, presidente do Grupo Angelus, a criação da seguradora própria foi uma decisão estratégica para garantir autonomia e continuidade aos produtos oferecidos aos associados. “Percebemos que precisávamos ter nossa própria seguradora, principalmente depois de experiências em que outras companhias interromperam produtos e deixaram associados desamparados. Em 2022, abrimos essa estrutura ao mercado, com a possibilidade de levar nossas soluções para todo o Brasil, dentro dos ramos autorizados”, destaca.

Com a experiência do Grupo Angelus no segmento de assistência familiar e a ampliação de seu portfólio, a Angelus Seguros busca fortalecer sua presença no mercado, tornando o seguro mais acessível, próximo e conectado às necessidades das famílias brasileiras. Wilson Martins Marques, sócio do Grupo Angelus, ressalta que as assistências são fundamentais para aproximar a população da cultura do seguro. “Uma maneira de começar a atrair o brasileiro para o mercado de seguros é por meio das assistências, que possuem valores mais acessíveis. Assim, as pessoas conhecem os benefícios, utilizam os serviços e passam a compreender a importância de ter proteção financeira e patrimonial”.

Durante sua abertura ao mercado, a companhia vem trabalhando em soluções que atendam a necessidades específicas de diferentes públicos. Entre as iniciativas apresentadas pela direção está o seguro de mobilidade, para carros motos e bikes, que prevê um benefício financeiro em situações de roubo, mediante apresentação do boletim de ocorrência e observância das condições contratadas.

Outra novidade anunciada é o desenvolvimento de uma modalidade de seguro voltada a animais de estimação, com a proposta de proteger o investimento realizado na aquisição de cães e gatos, especialmente no primeiro ano de vida do animal. A iniciativa reforça a intenção da empresa de explorar novos nichos e desenvolver produtos que acompanhem as transformações dos hábitos de consumo e das necessidades das famílias.