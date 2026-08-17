Leve Saúde anuncia Soraya Barelli como diretora executiva

A Leve Saúde anunciou o retorno de Soraya Ribeiro Ferreira Barelli como diretora executiva da área médica. Com 23 anos de experiência em gestão hospitalar, operações assistenciais e saúde suplementar, a executiva passa a integrar a liderança da operadora.

Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com residência em Pediatria e MBA Executivo em Administração e Gestão em Saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Soraya possui experiência em operadoras de saúde e grupos hospitalares.

Ao longo da carreira, passou pela própria Leve Saúde, além da Amil e do Grupo NotreDame Intermédica, com atuação nas áreas de gestão assistencial, operações e qualidade do atendimento.

À frente da diretoria executiva da área médica, Soraya será responsável pelas estratégias assistenciais da companhia, incluindo processos, integração entre equipes, eficiência operacional e experiência dos beneficiários.

“Estou extremamente feliz em retornar à Leve Saúde, uma empresa que considero minha casa e que se diferencia pelo clima organizacional, pelo compromisso com o desenvolvimento das pessoas e pela busca constante por inovação. Meu compromisso é fortalecer a qualidade do cuidado, aprimorar a experiência dos nossos beneficiários e desenvolver soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis para a saúde dos nossos clientes”, afirma Soraya Barelli.

Para Sandro Silva, COO da Leve Saúde, a contratação está relacionada à estratégia da operadora para a área assistencial. “A Soraya reúne ampla experiência em gestão médica, profundo conhecimento da saúde suplementar e uma visão estratégica voltada à qualidade do cuidado. Sua liderança será fundamental para fortalecer nossos projetos, impulsionar a inovação e apoiar o crescimento sustentável da Leve Saúde”.