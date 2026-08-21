24º Congresso: Grupo HDI reúne três marcas amplia agenda de negócios

O Grupo HDI participará do 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, realizado entre os dias 27 e 29 de agosto, no ExpoRio Cidade Nova, no Rio de Janeiro, reunindo as marcas HDI Seguros, Yelum e Aliro em um estande integrado.

Durante o evento, o grupo terá uma programação voltada a temas como distribuição de seguros, diversificação de carteira, geração e conversão de leads e uso de tecnologia na relação com os clientes. Nos dias 28 e 29, serão realizadas sete sessões nas salas de negócios da companhia.

Na sexta-feira (28), Eduardo Dal Ri, CEO do Grupo HDI, participa do painel “A nova era da distribuição de seguros no Brasil”, ao lado de executivos de outras seguradoras. O debate abordará mudanças nos modelos de distribuição e o papel dos diferentes participantes do mercado diante do avanço da digitalização, do uso de dados e de novas tecnologias.

A programação também terá discussões sobre diferentes linhas de negócios. Marcos Siqueira, diretor de Seguros Corporativos do Grupo HDI, apresentará temas relacionados ao seguro Transporte, à regulamentação do segmento e ao produto RCV. Na sequência, Alexandre Vicente, diretor de Vida, Habitacional e Afinidades, abordará possibilidades de diversificação da carteira dos corretores por meio do seguro de Vida.

Ainda na sexta-feira, Tomas Benitez, gerente de Canal Afinidades, e Alexandre Moreira, diretor Regional RJ/ES, MG e Centro-Oeste, participarão de uma apresentação sobre geração e conversão de leads a partir do relacionamento com empresas e áreas de Recursos Humanos. No sábado (29), Carla Machado, diretora de Auto e Frota, abre a programação com a apresentação “Grupo HDI Auto Game Show – Conhecimento que gera vendas”.

Alexandre Moreira também participa de uma discussão sobre oportunidades em Ramos Elementares. O encerramento da programação será conduzido por Marta Miranda, superintendente de Rede de Prestadores, com uma apresentação sobre assistência 24 horas e sua relação com a experiência dos segurados.

Para Marcos Machini, vice-presidente Comercial do Grupo HDI, o relacionamento com os corretores permanece no centro da estratégia de distribuição da companhia. “O corretor ocupa uma posição central na relação entre seguradoras e clientes e tem papel decisivo na identificação de necessidades e na construção de soluções de proteção. Por isso, nossa participação no Congresso foi estruturada para promover troca de conhecimento e apresentar possibilidades de negócios em diferentes linhas, contribuindo para que nossos parceiros ampliem sua atuação, diversifiquem suas carteiras e estejam cada vez mais preparados para as transformações do mercado”, afirma.

O uso de inteligência artificial e análise de dados também estará entre os temas abordados pela companhia durante o congresso. Na avaliação do Grupo HDI, essas ferramentas podem apoiar seguradoras e corretores na identificação de oportunidades, automação de tarefas operacionais e personalização do relacionamento com os clientes.

A companhia defende que a adoção de recursos digitais funcione como complemento à atuação consultiva dos corretores, permitindo que atividades operacionais sejam automatizadas enquanto os profissionais concentram maior atenção na análise das necessidades dos segurados. Além da programação de conteúdo, o estande das três marcas terá espaços destinados a reuniões e relacionamento com corretores e parceiros durante os três dias de evento.