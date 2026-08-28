Liga Fenacor aposta em corretores influenciadores para ampliar cultura do seguro

EXCLUSIVO – A Fenacor planeja entrar de cabeça na comunicação digital. Ela desenhou o projeto Liga Fenacor para ampliar sua presença e difusão das informações de seguros nas redes sociais. O projeto reúne corretores de seguros que já produzem conteúdo digital e possuem capacidade de dialogar tanto com outros profissionais do setor quanto com o consumidor.

A iniciativa nasceu da percepção de que a comunicação da Federação precisava ultrapassar os limites do público tradicional do mercado. Mais do que falar com os corretores, a proposta é ajudá-los a ampliar a conversa sobre seguros com seus próprios clientes e seguidores. “A percepção da Fenacor, durante muito tempo, era que a parte de comunicação e marketing da Federação precisava alcançar um público muito mais diverso, não só os corretores, mas também ajudar os corretores, contribuir também com a comunicação com os consumidores”, explica Fernando Dantas, vice-presidente de Comunicação da entidade.

Para formar a Liga, a entidade passou a identificar profissionais que já tivessem familiaridade com as redes sociais e produção de conteúdo, sem a necessidade de ocupar cargos na própria Federação ou nos Sincors. O grupo começou pequeno e atualmente reúne seis integrantes de diferentes regiões do País. A intenção é ampliar essa representatividade gradualmente.

A diversidade é uma das características que a Fenacor pretende preservar. Não existe a intenção de transformar os participantes em comunicadores com um único estilo. Há espaço para o corretor mais técnico, para aquele que prefere uma abordagem formal e também para quem conversa com os seguidores de maneira mais descontraída.

O ponto de convergência está no conteúdo. As informações precisam estar corretas, respeitar a legislação e seguir princípios éticos. Os vídeos produzidos no âmbito do projeto passam por validação das áreas de Marketing e Comunicação da Federação. “Temos uma responsabilidade muito grande de entregar algo que tenha realmente conceito, começo, meio e fim, que esteja dentro da legalidade e que a gente trabalhe sempre com muita ética”, afirma Dantas.

Da experiência à profissionalização

A Liga começou a tomar forma no congresso da Fenacor realizado há dois anos, e ganhou maior presença durante o Congresso Norte-Nordeste. Desde então, a experiência vem sendo ajustada para estabelecer uma dinâmica mais organizada de produção e distribuição dos conteúdos.

O trabalho dos participantes é voluntário, sem remuneração. Em contrapartida, os corretores passam a produzir conteúdos vinculados a uma iniciativa institucional da Federação, ampliando sua representatividade e alcance. Agora, segundo o executivo, começa uma nova etapa. A intenção é estabelecer uma linha condutora para a produção, sem eliminar as características individuais de cada integrante.

Stênio Max, vice-presidente de Marketing da Fenacor, explica que a entidade também está observando as redes sociais em busca de novos nomes. O número de seguidores pode ajudar a identificar potenciais participantes, mas não é o único critério. O objetivo é encontrar corretores que saibam se comunicar e que possam contribuir para disseminar a cultura do seguro. “O projeto da Liga está ainda em movimento, está se amadurecendo. A ideia é que a gente tenha um projeto agora para os próximos anos, para os próximos eventos, e que a Liga comece a trazer essa profissionalização e uma padronização de comunicação”, avisa.

Padronizar, neste caso, não significa uniformizar. Fernando Dantas ressalta que os diferentes perfis são justamente um dos ativos da iniciativa. “Cada um tem uma fala diferente, uma forma diferente de entregar a matéria. Um mais sério, o outro mais divertido, mas sempre com muita ética, com muita correção”, diz.

Informação que chega ao consumidor

A Liga não foi concebida exclusivamente como um canal de comunicação entre corretores. A intenção é aproveitar a presença digital desses profissionais para fazer a informação chegar também ao consumidor. Ao explicar um produto, comentar uma mudança regulatória, por exemplo, o corretor informa seus pares e, ao mesmo tempo, alcança clientes e potenciais segurados que acompanham suas redes.

Para a Fenacor, essa exposição pode contribuir inclusive para fortalecer a relação de confiança entre consumidor e corretor. Quanto mais informação o profissional consegue compartilhar de maneira compreensível, maior tende a ser sua capacidade de se posicionar como fonte de orientação sobre proteção e seguros.

A capilaridade também entra nessa estratégia. A presença de profissionais de diferentes estados, com sotaques, experiências e maneiras distintas de produzir conteúdo, permite que uma mesma discussão seja apresentada sob diferentes perspectivas.

Um dos papéis atribuídos à Liga é justamente traduzir assuntos que costumam chegar ao corretor em linguagem técnica. A reforma tributária é um exemplo. “Imagine você, corretor, ouvir a reforma tributária de um economista, de um contador. E depois você ouvir de um outro corretor, que já entendeu o contexto e vai ter a mesma linguagem”, exemplifica Dantas.

A proposta é que o integrante da Liga funcione como uma ponte: compreenda o assunto, identifique os impactos para a atividade e apresente a informação utilizando a linguagem cotidiana de quem trabalha com seguros. “A ideia é trazer assuntos que, muitas vezes, são complexos, com uma linguagem mais direta e mais didática, para que o mercado entenda de forma mais humana, mais tranquila, mais fácil, mais leve”, completa Max.

O fluxo de comunicação também deverá funcionar no sentido contrário. As manifestações dos seguidores e as dúvidas recebidas pelos integrantes podem indicar à FENACOR quais assuntos estão gerando dificuldade ou preocupação entre os profissionais. Segundo os responsáveis pelo projeto, esse retorno já começou a ocorrer.

Kelly Lubiato, do Rio de Janeiro