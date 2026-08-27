Ultima atualização 27 de agosto

SindsegSC promove 4º Almoço do Mercado Segurador

4º Almoço do Mercado Segurador Catarinense será realizado em 10 de setembro e terá palestra de Glauce Carvalhal, diretora jurídica da CNseg
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O 4º Almoço do Mercado Segurador Catarinense será realizado no dia 10 de setembro, a partir das 11h, na Casa de Eventos Moinho do Vale, em Blumenau (SC). Promovido pelo Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina (SindsegSC), o encontro reunirá dirigentes, profissionais do setor, representantes de seguradoras associadas, parceiros e convidados.

Entre os destaques desta edição está a palestra da Dra. Glauce Carvalhal, diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que abordará o tema “O Futuro do Direito do Seguro no Brasil”. A apresentação trará reflexões sobre as transformações do Direito do Seguro e as perspectivas para o setor diante das mudanças regulatórias e dos novos desafios do mercado.

O encontro também integra as comemorações dos 102 anos do SindsegSC, celebrados no dia 28 de agosto. A ocasião representa mais um momento para celebrar a trajetória da entidade e sua atuação em favor da integração e do desenvolvimento do mercado segurador catarinense.

As inscrições estão abertas e custam R$ 99,50 por participante, sem bebidas incluídas. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

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