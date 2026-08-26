Tokio Marine anuncia melhorias no seguro empresarial

A Tokio Marine anunciou mudanças em seu Seguro Empresarial, com alterações nos processos de cotação, contratação e gestão das apólices. Entre as novidades estão o lançamento do Empresarial Fácil, a ampliação do Imobiliário Empresarial, novas condições de contratação e parcelamento no Empresarial Digital e a possibilidade de realizar o endosso de cancelamento de apólice diretamente pelo Portal do Corretor.

Entre os destaques está o Empresarial Fácil, que utiliza inteligência de dados para agilizar o processo de cotação. Com apenas o CNPJ, o sistema identifica as informações da empresa e sugere uma cotação e o Corretor tem a possibilidade de alterar os limites de acordo com a necessidade do Cliente. A solução está disponível para empresas dos segmentos de Comércio e Serviços com valor em risco de até R$ 5 milhões.

“Nosso foco é desenvolver soluções que tragam mais agilidade, autonomia e produtividade para os Corretores. As novidades anunciadas reforçam esse compromisso ao simplificar a jornada de contratação e oferecer ferramentas que contribuem para ampliar oportunidades de negócios e entregar uma experiência cada vez melhor aos clientes”, afirma Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine.

Outra novidade é a ampliação do Imobiliário Empresarial, que passa a ter novos limites de contratação e aceitação de novas atividades. Além disso, a Companhia também fortaleceu o Empresarial Digital, produto comercializado por meio de uma jornada 100% digital diretamente no site, permitindo que o próprio Cliente realize a cotação e a contratação do seguro de forma simples e ágil. Disponível para mais de 30 segmentos econômicos, o produto passa a oferecer apólices com vigência de até dois anos e parcelamento em até 24 vezes sem juros, proporcionando maior previsibilidade financeira aos Clientes e ampliando sua atratividade no mercado.

Complementando as melhorias, a Tokio Marine disponibiliza o cálculo e a contratação do endosso de cancelamento de apólice diretamente no Portal do Corretor. A iniciativa aumenta a autonomia dos parceiros comerciais e reduz etapas operacionais no dia a dia.

Além das novidades, o Seguro Empresarial da Tokio Marine segue se destacando pela ampla variedade de coberturas, com mais de 50 coberturas que podem ser combinadas de acordo com as necessidades de cada empresa, contemplando riscos como incêndio, explosão, danos elétricos, vendavais, furtos e roubos, entre outros eventos que podem comprometer a continuidade das operações.

Outro diferencial é a Assistência 24h gratuita, com serviços como chaveiro, eletricista, encanador e reparos emergenciais, além de soluções alinhadas às práticas ESG, como limpeza de placas solares e descarte ecológico.

“Acreditamos que a tecnologia será cada vez mais determinante para impulsionar o crescimento do Seguro Empresarial. Nosso objetivo é continuar investindo na digitalização e na evolução dos produtos para apoiar os Corretores na expansão de suas carteiras e contribuir para a disseminação da cultura de proteção entre as empresas brasileiras”, complementa o executivo.

A Tokio Marine mantém uma perspectiva positiva para o segmento, impulsionada pela crescente conscientização sobre gestão de riscos, pela necessidade de proteger patrimônios e operações e pelo aumento da demanda por soluções que aliem praticidade, personalização e proteção abrangente. Nesse cenário, a Companhia seguirá investindo em inovação para tornar o Seguro Empresarial cada vez mais acessível, eficiente e alinhado às necessidades do mercado.