PagBank e Icatu Seguros fazem parceria para distribuir previdência

A Icatu Seguros anuncia parceria com o PagBank para disponibilizar planos de previdência privada diretamente no aplicativo da instituição financeira. A iniciativa amplia o acesso dos brasileiros a soluções de planejamento financeiro de longo prazo, combinando a expertise da Icatu em previdência com a experiência digital do PagBank.

Por meio da parceria, os clientes do PagBank terão acesso a opções de PGBL e VGBL, com contratação totalmente digital e uma seleção inicial de fundos que contempla diferentes perfis de risco, objetivos financeiros e horizontes de investimento. Além de aportes iniciais e contribuições mensais, a solução permitirá aportes adicionais e portabilidade de planos de previdência já existentes.

O portfólio inclui desde estratégias conservadoras, focadas em renda fixa e crédito privado, até opções moderadas e multimercado, voltadas a investidores com maior apetite arisco. Os valores mínimos de entrada variam conforme o fundo escolhido, com alternativas a partir de R$ 100 para aporte inicial e contribuições recorrentes.

“A Previdência Privada PagBank reforça a nossa estratégia de ampliar a oferta de produtos relevantes para diferentes momentos da vida financeira dos brasileiros. Queremos oferecer uma solução competitiva, simples e alinhada às necessidades de quem busca se planejar melhor para o futuro, seja do ponto de vista patrimonial, tributário ou familiar”, afirma André Souza, diretor de CRM, Growth, Comunicação e Investimentos do PagBank.

“Nosso objetivo é reduzir barreiras de acesso e mostrar que é possível começar a investir para o futuro com valores compatíveis com diferentes realidades financeiras. A combinação entre tecnologia, simplicidade na contratação e diversidade de estratégias de investimento contribui para tornar o planejamento financeiro mais presente na vida financeira dos brasileiros”, afirma o Diretor Comercial da Icatu Seguros, Daniel Simon.

A jornada de contratação será realizada integralmente dentro do aplicativo do PagBank. O cliente poderá acessar a área de previdência, conhecer as características dos fundos disponíveis, escolher a modalidade mais adequada ao seu perfil tributário (PGBL ou VGBL) e realizar o primeiro aporte diretamente pela plataforma.