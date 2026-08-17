Segura integra IA ao funil de vendas dos corretores

A Segura lançou uma nova ferramenta de Inteligência Artificial voltada ao processo comercial dos corretores de seguros. A solução automatiza etapas da jornada de vendas, desde a entrada do lead até a emissão da apólice.
A ferramenta funciona como uma central de negócios integrada à Helena, assistente de IA da Segura, e organiza o fluxo comercial em formato Kanban. Entre as etapas estão cotação, negociação, aguardando emissão e apólice emitida.
Os leads podem entrar no sistema por diferentes caminhos, incluindo informações extraídas de apólices inseridas pelo corretor, interações iniciadas pelo Conversas, solução da Segura integrada ao WhatsApp, e fluxos de renovação.
A partir dessas informações, a IA auxilia na coleta de dados para cotação, organização das informações do cliente e avanço das oportunidades no funil comercial. Outra funcionalidade está relacionada à cotação. A ferramenta reúne, em uma única jornada, dados necessários para comparação de preços, coberturas e condições oferecidas por seguradoras parceiras, reduzindo a necessidade de acesso manual a diferentes portais.
Mesmo com a automação, a proposta somente é enviada após revisão e aprovação do corretor. A comunicação pode ser encaminhada pelo WhatsApp, quando o Conversas estiver ativo, ou exportada em PDF para envio manual.
Depois disso, a Helena pode continuar apoiando a interação com o cliente, respondendo dúvidas e acompanhando a negociação até a escolha da proposta. “A IA não chega para substituir o corretor, mas para tirar da frente dele tudo aquilo que é manual, repetitivo e que impede uma atuação mais estratégica. O corretor é quem conhece o cliente, toma decisões e nutre aquela relação. A diferença é que agora ele pode fazer isso com mais contexto, mais organização e menos retrabalho”, afirma Luis Alberto Nogueira, CEO e cofundador da Segura.
Após a escolha da proposta, a ferramenta também auxilia na solicitação de documentos e informações necessárias para a emissão junto à seguradora escolhida. O processo é concluído quando o corretor insere no sistema a apólice emitida, registrando a conclusão da venda.
A Segura levanta que a nova solução faz parte da estratégia da empresa de aplicar Inteligência Artificial a diferentes etapas operacionais da rotina dos corretores. “O mercado de seguros ainda opera com muito trabalho manual entre etapas da venda. Quando a gente repensa esse fluxo e coloca IA para apoiar as tarefas certas, o corretor ganha tempo para fazer o que realmente gera valor: vender melhor, atender melhor e construir relacionamento com o cliente”, completa o executivo.
Neste primeiro momento, a ferramenta está concentrada na automação da jornada comercial, conectando captação de leads, cotação, negociação e emissão.