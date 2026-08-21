Grupo A12+ faz 12 anos com foco total na evolução de seus corretores

EXCLUSIVO – O Grupo A12+ completa 12 anos de atuação no mercado de seguros com uma estratégia voltada ao desenvolvimento dos corretores associados. Os associados estão reunidos em Vitória/ES para celebrar a data. São 16 sócios fundadores do Grupo e mais 250 associados pessoa jurídica. Diferente de outros grupos de corretores, o Grupo A12+ atua com apenas 12 seguradoras.

Durante essa jornada, o Grupo ampliou sua estrutura de apoio aos profissionais, criou iniciativas de capacitação e passou a oferecer acesso a diferentes segmentos de negócios, do varejo ao mercado corporativo.

Para Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, o aniversário representa também o reconhecimento aos profissionais que participaram da construção da empresa. “Parece que foi ontem, mas já são 12 anos e nós resolvemos, de fato, celebrar. Primeiro, agradecendo a Deus e, depois, agradecendo a todos aqueles que confiaram no nosso projeto”, afirma.

Desde sua criação, segundo Fidelis, a proposta do Grupo esteve ligada ao crescimento dos corretores que integram a organização. “É um projeto que tem como propósito desenvolver e fazer crescer os corretores de seguros que pertencem ao Grupo A12+. Ao longo desses 12 anos, nós viemos criando uma jornada muito linda”, diz.

Uma das iniciativas desenvolvidas ao longo desse período foi a Universidade de Negócios e Seguros, criada para ampliar o conhecimento dos profissionais associados e apoiar sua atuação comercial. O movimento acompanhou a diversificação da atuação do Grupo A12+. Além da formação profissional, a empresa passou a construir alternativas para que os corretores pudessem acessar negócios que, individualmente, poderiam representar maior dificuldade operacional ou comercial.

Nesse processo surgiu a A12+ Corporate, voltada ao acesso ao segmento corporativo. “Criamos acesso ao mundo corporativo e criamos todo um ecossistema para apoiar o corretor”, afirma o presidente.

Esse ecossistema reúne diferentes frentes de atuação. De acordo com Fidelis, os associados encontram oportunidades envolvendo produtos financeiros, soluções corporativas e produtos de varejo, ampliando as possibilidades de atendimento aos clientes e de geração de negócios.

Crescimento de dois dígitos

A estratégia adotada também se refletiu na expansão do Grupo. Segundo o presidente, o Grupo A12+ registra crescimento anual superior a dois dígitos. Fidelis destaca ainda a geração de empregos proporcionada pela operação ao longo de sua trajetória.

Na estratégia de expansão do Grupo A12+, o crescimento da rede passa por uma premissa que a companhia considera fundamental: preservar a identidade e a autonomia das corretoras que passam a integrar o grupo. Para Evaldo de Paula, diretor de Expansão do Grupo A12+, esse é um dos pontos que diferenciam o modelo adotado pela empresa.

“Os corretores que estão no Grupo A12 têm como condição diferencial a manutenção da sua identidade. Ele não produz no Código A12+, ele produz no código dele. Ele está linkado ao segurador, a operação é dele, nós não entramos nisso”, explica o executivo.

Em vez de absorver a operação das empresas que ingressam no grupo, a proposta é utilizar a estrutura coletiva para fortalecer individualmente cada corretora. Nesse processo, o acesso ao conhecimento ganhou espaço entre as ferramentas utilizadas para estimular o desenvolvimento dos parceiros.

“A gente faz ele crescer com a identidade dele. Uma das coisas, um balizador fundamental para nós, é dar a ele conhecimento”, afirma de Paula. Em 2026, o grupo realizou uma experiência de mentoria para 30 corretores. Segundo o executivo, as vagas foram rapidamente preenchidas e os participantes já apresentaram crescimento após a iniciativa.

A capacitação deverá continuar como um dos pilares da expansão. “É isso que o Grupo A12+ faz: leva conhecimento. Porque através do conhecimento a gente dá ao corretor uma das coisas mais importantes para ele: musculatura para um crescimento sustentável”, pondera de Paula.

Depois de completar 12 anos, o Grupo A12+ pretende consolidar em 2026 o movimento de expansão e já prepara novas iniciativas para 2027. “O grupo não para, o grupo quer trazer cada dia mais benefícios. Para que o corretor que esteja conosco sinta a diferença e ganhe uma musculatura num grupo que cresce fora da curva do mercado. Essa é a nossa proposta para os próximos anos”, afirma de Paula. Ele acrescenta que em breve o Grupo deve oferecer mais serviços de backoffice para que o corretor possa se dedicar apenas às vendas.

Novos Negócios

A estratégia de crescimento do Grupo A12+ também passa pelo reforço da área de Novos Negócios. Geniomar Pereira assumiu a diretoria com a missão de ampliar as fontes de receita, identificar oportunidades e fortalecer a expansão do grupo. “Eu assumi a diretoria de Novos Negócios. A ideia é trazer dinheiro novo para o grupo, trazer novos negócios, novas oportunidades”, avisou. Segundo o executivo, há diversos projetos em andamento e o trabalho agora será definir prioridades para transformar essas iniciativas em novas frentes de crescimento.

Outro eixo da estratégia será a ampliação da rede de parceiros. O Grupo A12+ prepara uma operação estruturada especificamente para acelerar essa expansão e atrair novos integrantes para o ecossistema. “Vamos entrar com uma força bem grande de expansão agora, uma operação estruturada para trazer novos parceiros, novas pessoas para estar com a gente nessa caminhada”, explicou Pereira.

A chegada do executivo à nova posição reforça, assim, uma das frentes apontadas pelo presidente Renner Fidelis para o próximo ciclo do Grupo A12+: crescer não apenas a partir das operações já consolidadas, mas ampliar a capacidade de geração de negócios por meio de novos projetos, parceiros e oportunidades.

Kelly Lubiato, de Vitória/ES