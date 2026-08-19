Setor cresce e abre espaço para expansão de corretoras

O mercado brasileiro de seguros segue ampliando sua presença na economia e movimentando cifras bilionárias. Nos cinco primeiros meses de 2026, os seguros de danos e pessoas, sem considerar o VGBL, arrecadaram R$ 93,69 bilhões, crescimento nominal de 6,37% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O desempenho dá continuidade ao avanço registrado em 2025, quando esses segmentos movimentaram R$ 223,3 bilhões, alta nominal de 7,82% sobre 2024. No mesmo ano, o setor supervisionado pela Susep, que inclui seguros, previdência complementar aberta e capitalização, arrecadou R$ 415,09 bilhões e devolveu R$ 265,3 bilhões à sociedade por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios.

Dentro desse mercado, algumas modalidades apresentam crescimento acima da média. O seguro de vida avançou 10,51% nos cinco primeiros meses de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. O seguro auto, por sua vez, movimentou R$ 25,41 bilhões e registrou crescimento nominal de 5,82%.

O avanço de diferentes modalidades ajuda a ampliar o espaço para operações capazes de reunir diversos produtos em um mesmo atendimento. Ao lado de seguros tradicionais, consumidores e empresas encontram hoje soluções voltadas à proteção de vida, patrimônio e atividades empresariais, além de outros produtos financeiros, aumentando a importância de profissionais capazes de identificar diferentes necessidades.

A distribuição desse atendimento pelo país também se torna uma variável relevante para a expansão do setor. A própria Susep mantém um Painel de Corretores de Seguros que acompanha os registros ativos e permite verificar sua distribuição por estado e município, além dos ramos de atuação dos profissionais. A ferramenta evidencia como a localização dos corretores passou a integrar o conjunto de informações disponíveis para compreender a capilaridade do mercado brasileiro.

É nesse movimento que redes como a Seguralta encontram espaço para ampliar sua presença. Com um modelo baseado na atuação de corretores e na oferta de diferentes modalidades de proteção, a expansão da rede acompanha a busca por maior proximidade com consumidores e empresas em diferentes regiões do país. “ O seguro ainda tem um potencial muito grande de crescimento no Brasil. Quando ampliamos nossa presença para novas cidades, não estamos olhando apenas para o tamanho daquele município, mas para a economia local, o perfil das empresas e das famílias e para quais necessidades de proteção ainda podem ser melhor atendidas”, afirma Reinaldo Zanon, CEO da Seguralta franchising.

A expansão geográfica ganha relevância também porque o crescimento do setor não está concentrado em apenas um produto. No primeiro trimestre de 2026, por exemplo, enquanto o seguro auto avançou 6,13% nominalmente, o seguro de vida cresceu 11,63% em relação ao mesmo período de 2025. Somente os seguros de danos e pessoas movimentaram R$ 55,72 bilhões nos três primeiros meses do ano.

Para as redes de corretoras, esse movimento abre uma frente de expansão baseada menos na simples abertura de pontos comerciais e mais na aproximação com mercados consumidores ainda capazes de ampliar a contratação de diferentes modalidades de proteção.

Em um setor que já movimenta centenas de bilhões de reais por ano, aumentar a capilaridade pode significar chegar a consumidores e empresas que demandam orientação para escolher entre produtos cada vez mais diversificados. Por isso, cidades fora dos grandes centros passam a integrar o radar de expansão das operações especializadas e podem representar uma nova fronteira de crescimento para o mercado brasileiro de seguros.