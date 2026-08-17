Prêmio CSP Bahia terá palestra de Paulo Storani

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) realizará, no dia 16 de outubro, a 4ª edição do Prêmio CSP Bahia. O evento acontecerá a partir das 18h, no Teatro da Cidade, em Salvador, e contará com palestra do antropólogo Paulo Storani, ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/RJ) e consultor dos filmes Tropa de Elite I e Tropa de Elite II.

A premiação encerra a programação da Semana do Seguro de Salvador, instituída pela Lei Municipal nº 9.804/2024 e realizada anualmente entre 12 e 19 de outubro.

Com o tema “Cultura de Alto Desempenho”, Storani abordará assuntos como resiliência, foco e gestão de equipes em situações de pressão. O palestrante também foi chefe da Seção de Instrução Especializada do BOPE/RJ. Segundo o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, a escolha mantém a proposta das edições anteriores de reunir profissionais de diferentes áreas ligados ao mercado ou à gestão.

Nas três primeiras edições, o evento recebeu Gustavo Dória, fundador do CQCS, e Josusmar Sousa, membro vitalício da MDRT; Paulo Rebelo, então presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e Rogério Araújo, corretor de seguros e fundador do Movimento Minha Vida Protegida.

A edição de 2026 também será a última realizada durante o mandato da atual diretoria do CSP Bahia, que está à frente da instituição há quatro anos.

“Esta quarta edição representa a maior entrega e o investimento mais expressivo da nossa gestão. Trata-se do último grande evento do nosso mandato, um ciclo em que trabalhamos para elevar o patamar do clube em governança, entrega de conteúdo e valorização das beneméritas, associados e patrocinadores”, ressalta Mota. “Trazer Paulo Storani para falar sobre alto desempenho reflete o espírito deste prêmio, que homenageia os destaques do ano com o rigor e a transparência que o setor de seguros merece”, acrescenta.

O Prêmio CSP Bahia possui regulamento próprio e processo de seleção que envolve cerca de 1.400 associados, comissões e empresas beneméritas.

Nesta edição, a votação será realizada em dois turnos. Segundo a organização, o resultado permanecerá em sigilo até o anúncio durante a cerimônia, com apuração auditada pelo Conselho Fiscal do clube. Os profissionais concorrerão em oito categorias: Multiplicador de Conhecimento em Seguro de Vida; Multiplicador de Conhecimento em Previdência Privada e Capitalização; Multiplicador de Conhecimento em Planos de Saúde; Multiplicador de Conhecimento em Planos Odontológicos; Corretor Destaque em Vida e Previdência; Corretor Destaque em Saúde e Odonto; Profissional Destaque em Inovação; e Profissional Destaque na Ação Agosto Verde.

A expectativa da organização é reunir mais de 300 convidados, entre corretores de seguros, executivos de seguradoras e operadoras, representantes institucionais e profissionais de imprensa.