Ultima atualização 17 de agosto

Bradesco Capitalização supera 500 mil títulos comercializados

Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco alcança 100 mil clientes, dos quais mais de 80% nunca haviam contratado um título de capitalização
José Pires diretor-presidente Bradesco Capitalização 0280

O Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco, lançado em março pela Bradesco Capitalização, ultrapassou a marca de 500 mil títulos comercializados e chegou a 100 mil clientes. Segundo a companhia, mais de 80% desse público nunca havia contratado um título de capitalização.

O produto é comercializado por assinatura e pode ser adquirido a partir de R$ 10. A estratégia da companhia é utilizar a modalidade como uma porta de entrada para consumidores que ainda não participavam do mercado de capitalização.

“Ter uma base tão grande formada por clientes que nunca haviam contratado um título de capitalização mostra o potencial de expansão do segmento quando oferecemos soluções simples e acessíveis. O Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco conecta novos públicos a uma modalidade que alia benefícios e a oportunidade de concorrer a grandes prêmios, sem perder o vínculo com um sonho de muitos brasileiros: o de se tornar milionário”, explica José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização.

Por ser um produto recorrente, o cliente permanece participando dos sorteios durante a vigência do título. Os titulares do Meu Primeiro Milhão Bradesco também têm acesso ao Max Club durante a vigência do título, com cupons de desconto e cashback em marcas parceiras.

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