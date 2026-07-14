Ultima atualização 14 de julho

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Zurich amplia seguro para motos de baixa cilindrada

João Merlin, diretor de Negócios em Automóvel da Zurich
João Merlin, diretor de Negócios em Automóvel da Zurich

A Zurich Seguros ampliou sua atuação no segmento de motocicletas ao lançar uma oferta voltada para motos de até 300 cilindradas. A iniciativa começa por cidades do interior e faz parte da estratégia da companhia para ampliar a presença em regiões com menor penetração do seguro.

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) mostram que as motocicletas de baixa cilindrada responderam por 77,7% da produção nacional no primeiro bimestre de 2026, com 270.919 unidades fabricadas. A entidade também projeta que a produção de motos no país ultrapasse 2 milhões de unidades neste ano.

Para João Merlin, diretor de Negócios em Automóvel da Zurich, a proposta é ampliar o acesso ao seguro em mercados com baixa oferta desse tipo de produto. “A moto tem papel essencial na mobilidade de milhões de brasileiros, especialmente em cidades menores, onde muitas vezes é o principal meio de deslocamento. Ao direcionar uma oferta para esse público, aproximamos o seguro da realidade de consumidores que ainda contam com poucas opções de proteção”, afirma.

Segundo a companhia, a expansão terá abrangência nacional, com prioridade para o Norte, Nordeste e municípios do interior, regiões onde o uso de motocicletas é mais intenso.

A Zurich informou que os corretores serão os principais responsáveis pela distribuição do produto, realizando a orientação dos clientes de acordo com o perfil de utilização das motocicletas. As cotações do Zurich Moto também serão consideradas na campanha de incentivo “Arrancada”.

“Para os corretores, essa frente representa uma oportunidade de ampliar a base de clientes em um segmento ainda pouco explorado pelo seguro. Queremos apoiar esse avanço com uma solução simples, flexível e competitiva, capaz de gerar novos negócios e fortalecer o relacionamento com os consumidores”, acrescenta João.

Em todo o território nacional, a contratação do Zurich Moto segue sendo simples, com preço competitivo e coberturas ajustáveis conforme o perfil do cliente. O produto também permite a contratação de coberturas adicionais, entre elas:

  • danos materiais e corporais a terceiros;
  • danos morais e estéticos;
  • despesas judiciais;
  • vidros, faróis, lanternas e retrovisores;
  • acessórios da motocicleta;
  • equipamentos de proteção do motociclista;
  • Carta Verde, para viagens aos países do Mercosul.

A companhia informou ainda que continuará oferecendo o Zurich Moto para scooters e motocicletas acima de 500 cilindradas nos demais mercados onde esse produto já está disponível.

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