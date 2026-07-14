IturanMob medirá pegada de carbono dos carros da Porsche Cup Brasil

A tecnologia de telemetria da IturanMob será a base de um novo programa que permitirá à Porsche Cup Brasil medir, pela primeira vez, a pegada de carbono dos carros do grid utilizando dados reais coletados durante treinos, classificações e corridas. A iniciativa representa um novo passo na aplicação da mobilidade conectada à geração de inteligência ambiental ao ampliar o uso da telemetria para a mensuração de emissões com base em dados reais, em substituição a modelos estimativos.

O projeto teve início na etapa de Portugal da Porsche Cup Brasil, no final de semana, que marcou o kickoff da iniciativa. A partir desse momento, a IturanMob ativou, no mesmo dispositivo de IoT que já realiza a telemetria dos veículos, seu algoritmo patenteado para mensuração das emissões. Os dados coletados passaram a ser processados de acordo com a metodologia desenvolvida pelo CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto), organização portuguesa especializada em engenharia, mobilidade e sustentabilidade, com a expectativa de que os primeiros resultados validados estejam disponíveis já na etapa seguinte.

Mais do que uma aplicação voltada ao automobilismo, a iniciativa demonstra uma nova fronteira para a telemetria. Tradicionalmente utilizada para conectividade, segurança e gestão de veículos, a tecnologia passa a transformar dados operacionais em inteligência ambiental, criando uma base confiável para apoiar estratégias de descarbonização em diferentes segmentos da mobilidade.

Para Paulo Henrique Andrade (PH), CEO da IturanMob, a iniciativa amplia as possibilidades de aplicação da telemetria. “Estamos mostrando que a telemetria pode ir muito além da conectividade e da gestão de veículos. Ela também pode gerar inteligência ambiental baseada em dados reais. Ao aplicar essa tecnologia na Porsche Cup Brasil, demonstramos como inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas, criando uma metodologia que poderá ser utilizada em diferentes segmentos da mobilidade”, afirma.

Em vez de utilizar fatores médios de emissão ou modelos baseados em estimativas, a metodologia utiliza dados efetivamente gerados pelos veículos durante treinos, classificações e corridas. As informações captadas pela infraestrutura de IoT da IturanMob são transformadas em indicadores ambientais capazes de mensurar, com precisão, a pegada de carbono de cada carro da competição.

Ao monitorar simultaneamente os carros do grid, a iniciativa passa a criar uma base de dados ambientais baseada em medições reais para a categoria, ampliando a transparência e a rastreabilidade das informações produzidas e estabelecendo uma nova referência para projetos de descarbonização baseados em dados reais.

Da rua para a pista

A tecnologia aplicada ao programa nasceu fora do automobilismo. Antes de chegar à Porsche Cup Brasil, a infraestrutura de telemetria da IturanMob já vinha sendo utilizada em projetos de mobilidade conectada desenvolvidos em parceria com o CEiiA.

Entre eles está o BEN, veículo elétrico equipado com IoT da IturanMob e com a tecnologia AYR®, capaz de quantificar, em tempo real, as emissões de CO₂ evitadas durante sua operação. A experiência demonstrou ser possível transformar dados de mobilidade em indicadores ambientais verificáveis. Agora, esse mesmo conceito chega às pistas para medir a pegada de carbono da Porsche Cup Brasil.

A mesma infraestrutura tecnológica utilizada para mensurar as emissões da competição também permite quantificar emissões evitadas por veículos elétricos monitorados com as soluções da Ituran, conectando automobilismo e mobilidade elétrica por meio da mesma base de dados e do mesmo rigor metodológico.

O programa foi estruturado em três etapas. Na primeira, os dispositivos IoT da IturanMob capturam, transmitem e consolidam dados reais de consumo dos veículos durante toda a programação de pista. Na segunda, o CEiiA transforma essas informações em uma pegada de carbono mensurada por meio da plataforma AYR®, desenvolvida para contabilização de carbono com base em dados reais.

Por fim, todo o processo passa por verificação realizada por terceira parte independente, em conformidade com normas internacionais de contabilidade de carbono. A separação entre quem gera os dados, quem realiza a quantificação e quem valida os resultados garante transparência, rastreabilidade e credibilidade às informações produzidas.

Segundo o modelo do programa, a empresa parceira financiará uma contribuição climática proporcional à pegada de carbono medida ao longo das corridas.

A Porsche Cup Brasil foi escolhida para a implementação da iniciativa por oferecer um ambiente de elevada exigência técnica, capaz de validar a tecnologia em condições extremas de operação.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da IturanMob para expandir as aplicações da telemetria na geração de inteligência ambiental. Em paralelo ao projeto desenvolvido para a Porsche Cup Brasil, a companhia também vem desenvolvendo soluções voltadas a veículos de passeio, frotas corporativas e operações logísticas. A experiência no automobilismo contribuirá para o aprimoramento da metodologia e abrirá caminho para sua expansão futura a outros segmentos da mobilidade conectada.

“O automobilismo oferece um ambiente extremamente exigente para validar novas tecnologias. Se conseguimos medir com precisão a pegada de carbono em uma competição como a Porsche Cup Brasil, mostramos que esse mesmo modelo pode ser aplicado em qualquer frota conectada. É um avanço importante para a evolução da mobilidade inteligente e para a construção de soluções ambientais baseadas em evidências”, afirma Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.