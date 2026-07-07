Troféu Viva a Bahia abre votação para segunda edição

O Troféu Viva a Bahia chega à segunda edição com o objetivo de reconhecer profissionais, empresas e lideranças que se destacam no mercado de seguros baiano. A premiação será realizada em 14 de outubro, às 19h, no Hotel Fiesta, em Salvador, como parte da programação da Semana do Seguro, que também contará com palestra do CEO do Grupo GC, Murilo Riedel.

A iniciativa busca destacar profissionais e organizações reconhecidos pela atuação no setor, valorizando trajetórias ligadas à inovação, às boas práticas e ao desenvolvimento do mercado segurador na Bahia.

Nesta edição, consumidores e profissionais do mercado poderão participar da escolha dos vencedores por meio de votação popular. Um link oficial será disponibilizado para a votação nas diferentes categorias da premiação.

Segundo a diretoria do Clube dos Seguradores da Bahia, serão reconhecidos os destaques do segmento de Seguros Gerais em sete categorias: Seguradora, Corretor de Seguros, Gerente de Vendas, Gestor de Sucursal, Assessoria, Diretor Regional e Personalidade Destaque. Os vencedores serão definidos pelos votos dos participantes do mercado.

Para Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, a premiação reforça a valorização dos profissionais e empresas do setor.

“Esta premiação possui a finalidade de reconhecer profissionais e empresas que fazem a diferença no setor de seguros. Mais do que entregar troféus, queremos valorizar trajetórias, incentivar boas práticas e fortalecer a integração do mercado segurador na Bahia. A segunda edição consolida esse compromisso e reforça a importância de quem trabalha diariamente para proteger pessoas, patrimônios e negócios”.

A segunda edição do Troféu Viva a Bahia integra a programação da Semana do Seguro e pretende ampliar o reconhecimento às iniciativas que contribuem para o fortalecimento do mercado segurador no estado.