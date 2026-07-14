Grupo A12+ anuncia diretor de Novos Negócios

O Grupo A12+ anunciou a contratação de Geniomar Pereira para assumir a nova Diretoria de Novos Negócios. Segundo a empresa, a criação da área integra a estratégia de fortalecimento das parcerias, ampliação das oportunidades comerciais e desenvolvimento de novos modelos de negócios voltados às corretoras e parceiros do grupo.

Formado em Ciências Administrativas e Contábeis, Geniomar Pereira possui especializações em Gestão Empresarial, Finanças, Marketing e Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Ao longo da carreira, o executivo atuou na estruturação e expansão de negócios, no desenvolvimento de canais de distribuição, como bancassurance e corretoras, além da liderança de equipes e da condução de projetos no mercado financeiro e segurador.

Segundo Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, a criação da nova diretoria faz parte da evolução da estrutura da companhia.

“O Grupo A12+ nasceu com a vocação de promover o desenvolvimento e o crescimento do corretor de seguros. Ao longo da nossa trajetória, ampliamos esse compromisso por meio do desenvolvimento tecnológico, da capacitação, do fortalecimento organizacional, da evolução comercial e da abertura de novos mercados, como os segmentos corporativo e financeiro. Essa evolução nos transformou no Grupo A12+, refletindo nossa missão de oferecer cada vez mais soluções para o corretor de seguros”.

Com mais de 40 anos de atuação nos mercados financeiro e de seguros, Geniomar Pereira acumulou passagens por instituições financeiras e seguradoras, participando de projetos relacionados ao fortalecimento de canais de distribuição e ao desenvolvimento de negócios.

Para o executivo, a nova função representa a oportunidade de contribuir para a expansão das atividades do grupo. “Chego determinado a agregar neste modelo de sucesso, porque nele percebo um compromisso com a evolução dos corretores e parceiros. Minha missão será contribuir com a estruturação de novas oportunidades, fortalecer alianças estratégicas e impulsionar o fortalecimento do ambiente corporativo de forma consistente, profissional e sustentável, a fim de viabilizar novas fontes de receita ao grupo”, concluiu.