CCS-RJ realiza encontro com a Avla Seguradora

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promoveu, no dia 8 de julho, um encontro entre corretores de seguros e representantes da Avla Seguradora, na sede da entidade, no Centro do Rio de Janeiro.

Durante o evento, a companhia apresentou seu portfólio de produtos voltados ao segmento corporativo, com destaque para seguros Empresarial All Risks, Garantia, Riscos de Engenharia e Risco de Crédito.

Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ, conta que a iniciativa buscou aproximar os corretores de novas alternativas de negócios.

“Recebemos para um café, uma companhia chilena que atua no mercado brasileiro há cinco anos e vem ampliando sua presença com um portfólio voltado, principalmente, para empresas, incluindo produtos com o Empresarial All Risks, Garantia, Riscos de Engenharia e Risco de Crédito. São novas alternativas e oportunidades de negócios para os corretores de seguros”, explicou.

Para Julia Guimarães, superintendente comercial da Avla Seguradora, o encontro foi uma oportunidade para apresentar as soluções da companhia aos profissionais do mercado.

“Mostramos como essas soluções são ferramentas poderosas para o corretor atrair novas contas, blindar sua carteira atual, fidelizar clientes e, acima de tudo, alavancar suas vendas de forma sustentável”, esclareceu.

A executiva também destacou a importância da aproximação com o CCS-RJ. “Mais do que apresentar quem somos, queremos que os corretores enxerguem a Avla como a parceira ideal para impulsionar o crescimento de seus negócios. Estar lado a lado com os corretores nos permite entender suas reais necessidades e desenvolver soluções sob medida para seus clientes, de forma ágil, flexível e clara, com um olhar muito atento e focado nas demandas e necessidades das pequenas e médias empresas”, frisou.

Além de Julia Guimarães, participaram do encontro, pela Avla Seguradora, André Lima, superintendente Sul e Rio de Janeiro, e Rodrigo Coraiola, especialista em Property & Casualty (P&C). Pelo CCS-RJ, estiveram presentes a presidente Fátima Monteiro e o diretor financeiro Marco Aurélio Marques.