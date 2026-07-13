Porto inaugura centros automotivos em Guarulhos e Santana

A Porto Serviço inaugurou dois novos Centros Automotivos no estado de São Paulo. As unidades estão localizadas no bairro Gopoúva, em Guarulhos, e na região da Água Fria, em Santana, na capital paulista.

Segundo a empresa, os novos espaços atenderão tanto segurados da Porto quanto clientes que não possuem seguro da companhia, oferecendo serviços de revisão, manutenção e reparos automotivos.

As unidades contam com equipe técnica especializada e estrutura para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Para Daniel Morroni, diretor da Porto Serviço responsável pelos Centros Automotivos, a expansão amplia a presença da empresa na região.

“A abertura de novas unidades em São Paulo reforça nosso compromisso de estar cada vez mais próximos dos clientes, oferecendo soluções práticas, confiáveis e acessíveis para o cuidado automotivo”, garante.

Entre os serviços oferecidos estão garantia nacional para os reparos realizados, consulta prévia de preços e agendamento por aplicativo, site e WhatsApp.

Benefícios para segurados

Segurados do Auto Porto Seguro têm 20% de desconto na mão de obra para serviços de manutenção e reparos. Clientes dos seguros Auto Azul e Auto Itaú recebem desconto de 15%.

Também estão disponíveis serviços previstos nas apólices do Auto Porto Seguro, como alinhamento de direção, reparo de pneus furados, troca de lâmpadas externas, cristalização de para-brisa e higienização interna com ozônio no mês de aniversário do segurado.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O centro automotivo de Guarulhos também abre aos sábados, das 8h às 12h.