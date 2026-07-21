Usebens entra no mercado de consórcios em parceria com a Rodobens

A Usebens Seguros inicia a sua atuação no mercado de consórcios por meio de parceria firmada com a Rodobens. A nova frente de negócios foi desenvolvida para ampliar o portfólio de soluções para corretores, assessorias e parceiros estratégicos, com a solidez de uma das mais tradicionais administradoras de consórcios do país.

A iniciativa, chamada Usebens Consórcio, reforça a atuação da seguradora na construção de um ecossistema voltado à proteção, planejamento financeiro e formação de patrimônio. Com a nova operação, os parceiros da USEBENS passam a contar com uma solução completa para atender clientes interessados na aquisição planejada de imóveis, automóveis, veículos comerciais, motocicletas e serviços, por meio de uma modalidade reconhecida pela disciplina financeira e pelo potencial de construção patrimonial de longo prazo.

O movimento da seguradora posiciona seus representantes em um segmento em crescimento. Em 2025, 5,16 milhões de cotas de consórcio foram comercializadas, crescimento de 15% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Consórcios (ABAC). Para 2026, a perspectiva da associação é de um cenário positivo, por conta da conscientização sobre planejamento financeiro.

Segundo Alex Dias, CEO da Usebens, o lançamento representa mais um passo importante na estratégia de expansão da companhia.

“Acreditamos que nossos parceiros precisam de soluções cada vez mais completas para atender seus clientes em diferentes momentos da vida. O consórcio se conecta diretamente com o propósito da Usebens de promover proteção, planejamento e realização. Estamos ampliando nosso ecossistema para gerar mais oportunidades de negócios para corretores e assessorias e mais valor para os clientes finais. E estamos apenas começando”.

Sebastião Cirelli, Diretor de Consórcios da Rodobens, explica que a parceria é uma oportunidade vantajosa para todas as partes envolvidas, clientes, corretores, seguradora e administradora. “Enxergamos nesse acordo mais um importante canal para dar capilaridade a nossos produtos e promover o planejamento financeiro. A Usebens e seus corretores passam a oferecer a seus clientes uma solução confiável e segura para conquistar seus objetivos”, afirma o executivo.

A parceria foi desenhada para ampliar a receita recorrente dos corretores e assessores da seguradora, que receberão capacitação especializada. O time comercial da Rodobens também atuará no apoio da oferta do portfólio expandido de produtos, que também conta com um processo simplificado de venda.

O acordo também é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento de longo prazo com os atuais clientes da seguradora. Voltados à construção de patrimônio, os consórcios da Rodobens estão alinhados à estratégia do parceiro, voltada a soluções de proteção patrimonial, unindo a cobertura de bens com o planejamento para aquisição dos mesmos.