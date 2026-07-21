Seven registra alta de 70% em carteira de seguro auto

A Seven Seguros registrou crescimento superior a 70% em sua carteira ativa no primeiro semestre de 2026. A MGA (Managing General Agent), acredita que a expansão foi impulsionada por uma estratégia voltada à inclusão de consumidores que tradicionalmente encontram dificuldades para contratar seguro auto. Atualmente, cerca de 65% dos clientes da empresa são estreantes no mercado segurador.

A companhia atende perfis que costumam enfrentar restrições no mercado tradicional, como proprietários de veículos com até 30 anos de uso, motoristas de aplicativo, famílias que compartilham automóveis e consumidores negativados. Entre as características do produto estão contratação sem análise de crédito e pagamento mensal.

“Nosso propósito não é disputar fatias de mercado já consolidadas, mas sim expandir as fronteiras do setor. Em um país com uma das maiores frotas do mundo e baixa penetração de cobertura de seguros, buscamos o público que não se utiliza das seguradoras tradicionais para proteger seu carro, seja pelas características do veículo ou pelo valor da apólice”, afirma Fabiana Gomes, CEO da Seven Seguros.

A operação é realizada em parceria com a seguradora Split Risk, responsável pela emissão das apólices, enquanto o resseguro é fornecido pela Munich Re. Como MGA, a Seven atua na estruturação dos produtos, suporte aos corretores, atendimento aos clientes e gestão operacional dos sinistros.

Segundo a empresa, a estratégia também busca ampliar as oportunidades para os corretores de seguros, oferecendo produtos voltados a consumidores que antes tinham poucas alternativas de contratação. A companhia informou ainda que disponibiliza atendimento apoiado por inteligência artificial para demandas operacionais, como emissão de segunda via de boletos e acompanhamento de sinistros fora do horário comercial.