Generali cria academia global de desenvolvimento profissional

A Generali anunciou o lançamento da Generali Excellence Academy, academia global criada para fortalecer a cultura de aprendizagem contínua e desenvolver competências consideradas estratégicas para o crescimento de longo prazo do grupo.

A iniciativa faz parte do plano estratégico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, que estabelece uma agenda de transformação voltada ao fortalecimento da competitividade e ao crescimento sustentável da companhia. Segundo a Generali, a nova academia reunirá um modelo integrado de aprendizagem para apoiar a execução dessa estratégia.

A estrutura foi organizada com base em seis pilares. Entre eles estão a colaboração entre as empresas do grupo, o compartilhamento de conhecimento e de melhores práticas, além da adoção de uma governança unificada para os programas de capacitação. A coordenação ficará a cargo de um Comitê de Aprendizagem Multipaís, composto por representantes das diferentes unidades de negócio.

Os conteúdos serão desenvolvidos de forma colaborativa e integrarão um catálogo único de aprendizagem para todas as operações da companhia. Especialistas e lideranças da própria Generali também atuarão como instrutores, compartilhando experiências entre as diferentes regiões onde o grupo está presente.

A academia também prevê o uso de inteligência artificial para personalizar o desenvolvimento dos colaboradores e ampliar a escala dos programas de capacitação. Os treinamentos presenciais serão realizados em formatos mais flexíveis e apoiados por uma plataforma única de aprendizagem, que será integrada gradualmente aos sistemas locais.

“Em um cenário em rápida transformação, impulsionado pela Inteligência Artificial e pela inovação tecnológica, é fundamental mantermos as pessoas no centro dessa evolução. Na Generali, isso significa potencializar a força dos nossos cerca de 90 mil colaboradores, que atendem aproximadamente 75 milhões de clientes em todo o mundo. A Generali Excellence Academy terá um papel essencial na promoção de uma cultura em que talento humano e tecnologia atuam de forma integrada, permitindo que nossa organização se adapte, inove e permaneça próxima dos clientes. Com sede no Palazzo Berlam, em Trieste, a Academia representa nossa história e reforça nossa ambição de construir um futuro em que pessoas, impulsionadas pela inovação, continuem fazendo a diferença.”, afirma Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali.

Monica Possa, diretora global de Pessoas e Organização (Chief People & Organization Officer) da Generali, destaca que a iniciativa busca integrar o desenvolvimento de pessoas aos objetivos estratégicos da companhia.

“Com o lançamento da Generali Excellence Academy, damos um passo concreto na evolução do nosso modelo de aprendizagem, tornando-o mais integrado, escalável e diretamente conectado aos resultados do negócio. Nossa ambição é capacitar nossos colaboradores com as competências estratégicas e técnicas necessárias para manter a relevância da organização e impulsionar a geração de valor sustentável e o crescimento do Grupo. Ao fortalecer a coordenação entre as empresas e ampliar soluções de aprendizagem de alta qualidade, a Academia garantirá que o desenvolvimento das pessoas esteja diretamente ligado à excelência e à performance do negócio”.

Em 2025, o índice de desenvolvimento de competências (upskilling) da Generali atingiu 31%, e a meta da companhia é superar 90% até 2027. No mesmo período, o grupo investiu € 74 milhões em iniciativas de aprendizagem, acima dos € 62,5 milhões aplicados em 2024.

Criada em 2014, a Group Academy já atuava na formação de profissionais para funções estratégicas e na disseminação da cultura organizacional da companhia. Com a criação da Generali Excellence Academy, o grupo amplia esse modelo de capacitação, centralizando iniciativas de desenvolvimento voltadas às diferentes operações globais.