Café CVG-SP recebe Edson Franco na próxima edição

O Clube Vida em Grupo de São Paulo (CVG-SP) promoverá, no próximo dia 18 de agosto, mais uma edição do tradicional Café CVG-SP, encontro que reunirá profissionais do mercado para discutir os rumos do segmento de seguros de pessoas. O convidado desta edição será Edson Franco, presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Com o tema “Seguros de Vida e Previdência – Desafios e Tendências”, o evento abordará as transformações do mercado, as perspectivas para o desenvolvimento dos produtos de proteção financeira e previdenciária, além dos principais desafios enfrentados pelo setor diante das mudanças econômicas, regulatórias e do comportamento dos consumidores.

A expectativa é reunir executivos, corretores, seguradores e demais profissionais do mercado para uma manhã de debates e networking, em um momento em que os seguros de vida e os produtos de previdência privada vêm ampliando sua relevância na estratégia de proteção financeira de pessoas e famílias.

O encontro será realizado das 8h30 às 11h30, na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), localizada na Rua Boa Vista, 51, Centro, em São Paulo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do link disponibilizado pelo CVG-SP: https://linktr.ee/cvgsp.

N.G.