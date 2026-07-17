Proteção para seminovos cresce 35%, aponta Wiz Conseg

A procura por produtos de proteção e serviços de assistência para veículos usados e seminovos cresceu cerca de 35% em 2026, segundo levantamento da Wiz Conseg, unidade de negócios da Wiz Co especializada na distribuição de seguros e produtos de proteção por meio de concessionárias parceiras. De acordo com a empresa, o movimento acompanha a busca dos consumidores por soluções mais flexíveis e por serviços que agreguem conveniência à utilização do veículo, enquanto o seguro auto tradicional permanece como a principal modalidade de proteção.

Nesse cenário, a companhia identifica espaço para ampliar a oferta de produtos complementares voltados aos proprietários de veículos seminovos.

“A busca por proteção segue concentrada nas coberturas tradicionais, como responsabilidade civil para terceiros, cobertura de vidros e assistência automotiva 24 horas, mas o consumidor, especialmente proprietários de veículos usados e seminovos, está cada vez mais atento ao custo-benefício e à adequação do produto ao seu perfil de uso e por isso está valorizando serviços e soluções que ofereçam mais praticidade ao seu dia a dia”, explica Alexandre Kalache, diretor executivo da Wiz Conseg.

Wiz Conseg projeta que as vendas desses produtos encerrem 2026 com crescimento de 45% em relação ao ano anterior. Atualmente, as soluções são distribuídas por uma rede de 140 concessionárias parceiras em todo o país.

Entre os segmentos em expansão está o de proteção para reparos mecânicos de veículos seminovos. Segundo a empresa, o envelhecimento da frota brasileira e o aquecimento do mercado de usados têm ampliado a demanda por soluções que ajudem a reduzir custos inesperados de manutenção.

A companhia também avalia que o seguro auto deve manter trajetória de crescimento no segundo semestre, impulsionado por melhorias nos processos comerciais e pela adoção de ferramentas tecnológicas voltadas à experiência do cliente.

“Existe um esforço crescente de todo o mercado para reduzir ‘atritos’ na experiência do cliente. Quanto mais simples e transparente for a jornada, maiores são as chances de ampliar o acesso à proteção securitária”, conclui Kalache.