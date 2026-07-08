Tokio Marine lança instituto voltado à educação de crianças e jovens

No dia em que celebra 67 anos de atuação no Brasil, a Tokio Marine Seguradora anuncia o lançamento do Instituto Tokio Marine Gerações Futuras, iniciativa dedicada ao desenvolvimento de crianças e jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ampliar oportunidades, estimular o desenvolvimento humano e contribuir para a construção de um futuro com mais possibilidades para as próximas gerações.

Ao longo dos anos, a Seguradora vem investindo em ações voltadas ao incentivo à leitura, à formação educacional e à inclusão produtiva, ampliando seu impacto social e fortalecendo sua contribuição para o desenvolvimento sustentável no Brasil. O Instituto reunirá programas já consolidados da Companhia, como o Sementes do Brasil, iniciativa voltada à geração de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social, e o Tokio Millennium, programa de estágio da Seguradora.

Ao mesmo tempo que fortalece iniciativas já consolidadas, o Instituto marca o início de uma nova frente de atuação com o lançamento do Broto da Cultura, primeira iniciativa concebida e desenvolvida integralmente em sua estrutura. O projeto nasce com o propósito de ampliar o acesso à leitura e promover a cultura como ferramenta de desenvolvimento e formação de crianças.

Como marco inaugural, o Broto da Cultura realizará a distribuição de livros infantis de autores japoneses traduzidos para o português para escolas e demais instituições, aproximando crianças do universo da leitura e fortalecendo os laços culturais entre Brasil e Japão. Ao longo dos anos, a iniciativa será ampliada com novas ações voltadas ao estímulo à leitura, à promoção da cultura e ao desenvolvimento educacional de crianças e jovens.

“O Instituto Tokio Marine Gerações Futuras representa um novo capítulo na atuação social da Tokio Marine. Ele consolida iniciativas que já fazem parte da nossa trajetória e amplia nossa capacidade de gerar impacto positivo por meio da educação, acompanhando crianças e jovens em diferentes etapas de seu desenvolvimento. Acreditamos que investir em pessoas é a forma mais efetiva de promover inclusão, criar oportunidades e contribuir para a construção de uma sociedade mais preparada para o futuro”, declara Masaaki Itakura, Diretor Executivo de Estratégia Corporativa da Tokio Marine e Presidente do Instituto.