Bradesco Vida e Previdência cria Seguro Educacional Individual

A Bradesco Vida e Previdência lançou o Seguro Educacional Individual, modalidade voltada a pais, responsáveis financeiros e estudantes maiores de 18 anos que custeiam a própria formação. O produto permite contratação direta, sem intermediação da instituição de ensino, e tem como objetivo garantir a continuidade dos estudos em situações que comprometam a renda do responsável financeiro.

A cobertura contempla eventos como morte, invalidez e perda involuntária de renda. Em caso de morte do responsável financeiro, o seguro também prevê despesas relacionadas à continuidade da formação, como mensalidades escolares, curso pré-vestibular, material didático, repetência e formatura.

Segundo o superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, Alessandro Malavazi, a modalidade amplia o acesso a esse tipo de proteção. “A educação é um dos maiores investimentos de uma família, mas também uma das despesas mais vulneráveis a imprevistos financeiros. O Seguro Educacional Individual surge para garantir que esse projeto não precise ser interrompido e representa um avanço importante para o mercado: antes, essa proteção dependia que a instituição de ensino oferecesse o seguro; agora, passa a ser uma decisão direta do responsável financeiro”.

Na contratação, o capital segurado é definido de acordo com o valor da mensalidade e com o período de proteção escolhido pelo cliente. O produto pode ser utilizado desde a educação infantil até a graduação e também está disponível para estudantes maiores de idade que financiam a própria formação.

De acordo com a companhia, o lançamento acompanha o crescimento da demanda por soluções voltadas ao planejamento financeiro de longo prazo e ocorre em um momento de expansão do ensino superior no país, que já reúne mais de 10 milhões de estudantes, sendo a educação a distância responsável por mais da metade das matrículas.

Além da cobertura securitária, o Seguro Educacional Individual oferece serviços de assistência voltados às áreas educacional, profissional, financeira e de saúde.

Entre os benefícios estão acesso à plataforma Kiddle Pass, direcionada ao desenvolvimento infantil; serviço de Educação Parental; orientação profissional para elaboração de currículo, preparação para entrevistas e planejamento de carreira; conteúdos de educação financeira; acesso à plataforma Tocalivros, com e-books e audiolivros; assistência nutricional; acompanhamento por meio do programa Hábitos Saudáveis; e descontos em medicamentos em farmácias credenciadas.

Segundo Malavazi, a proposta é ampliar o suporte oferecido às famílias durante toda a trajetória educacional. “Mais do que assegurar o pagamento das mensalidades em momentos difíceis, buscamos oferecer uma solução completa, que acompanhe o estudante e sua família ao longo de toda a jornada educacional, unindo proteção, desenvolvimento e planejamento de futuro. Com isso, ajudamos a preencher uma lacuna relevante no mercado”.

O Seguro Educacional Individual será comercializado nos planos Essencial, Amplo e Completo