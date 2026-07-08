Seguradoras ampliam uso de IA contra fraudes em sinistros

O avanço da inteligência artificial está transformando a forma como as seguradoras analisam e gerenciam sinistros no Brasil. Em um cenário marcado pelo aumento das tentativas de fraude e pela necessidade de maior eficiência operacional, as empresas do setor vêm investindo em soluções tecnológicas capazes de identificar inconsistências, automatizar processos e tornar as análises mais rápidas e precisas.

Segundo a pesquisa Inteligência Artificial e o Setor de Seguros no Brasil, produzida pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a tecnologia já é realidade em 80% das empresas do setor, impulsionada sobretudo pela IA generativa, que acelerou a revisão de processos internos e a automação de rotinas. Para 84% das companhias, o aumento de receita associado ao uso de IA é de até 1%.

Segundo Sergio Sousa. diretor de tecnologia da Infocar, a digitalização dos processos de regulação de sinistros tem permitido às seguradoras cruzar grandes volumes de dados em tempo real, detectando padrões suspeitos que passariam despercebidos em análises convencionais. O resultado é a redução de perdas financeiras, maior agilidade no atendimento aos segurados e mais segurança para toda a cadeia do mercado.

“Além de ampliar a capacidade investigativa das seguradoras, essas tecnologias contribuem para decisões mais rápidas e embasadas, reduzindo etapas manuais e fortalecendo a confiabilidade das análises ao longo de toda a jornada do sinistro.”

As fraudes em seguros representam um dos principais desafios do setor. Tentativas de adulteração de informações, documentos falsificados e pedidos indevidos de indenização geram prejuízos significativos para as companhias e impactam diretamente os custos das operações.

Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma importante aliada. Ferramentas baseadas em machine learning conseguem comparar informações de diferentes bases, analisar históricos de ocorrências e identificar comportamentos fora dos padrões esperados.

“A IA permite ampliar a capacidade de análise das seguradoras e reduzir significativamente o tempo necessário para identificar inconsistências em um processo de sinistro. Com modelos cada vez mais sofisticados, é possível aumentar a assertividade das avaliações e minimizar riscos operacionais”, afirma Sergio Sousa, diretor de tecnologia da Infocar.

Vistoria digital ganha relevância

Outro recurso que vem ganhando espaço no setor é a vistoria digital, que permite a avaliação remota de veículos por meio do envio de imagens e vídeos capturados pelo próprio segurado ou por plataformas especializadas. Soluções como o InfoVist, da Infocar, exemplificam esse movimento ao digitalizar etapas da vistoria e fornecer informações mais precisas para a tomada de decisão das seguradoras.

Além de acelerar o processo de abertura e análise dos sinistros, a vistoria digital possibilita o uso de algoritmos de inteligência artificial para verificar danos, validar informações e identificar possíveis indícios de fraude de forma automatizada. Com o apoio de plataformas integradas, as seguradoras conseguem cruzar dados e imagens em tempo real, aumentando a eficiência e a confiabilidade das análises.

Sousa aponta que a combinação entre vistoria e inteligência artificial representa um dos principais avanços recentes do mercado segurador.

“Quando associamos a vistoria digital a ferramentas inteligentes de validação de dados e imagens, como as empregadas em soluções como o InfoVist, criamos um processo mais eficiente, seguro e transparente tanto para as seguradoras quanto para os clientes”, destaca.

Além da prevenção a fraudes, os investimentos em inteligência artificial contribuem para melhorar a experiência dos consumidores. Processos que antes demandavam dias ou semanas podem ser concluídos em poucas horas, reduzindo a burocracia e acelerando a liberação de indenizações quando os dados estão corretos.

A expectativa é que a adoção dessas tecnologias continue crescendo nos próximos anos, impulsionada pela necessidade de modernização do setor e pela busca constante por maior competitividade.

“Estamos diante de uma transformação estrutural no mercado de seguros. A tecnologia deixou de ser apenas um diferencial para se tornar um elemento estratégico na construção de operações mais seguras, eficientes e centradas no cliente”, conclui Sergio Sousa.