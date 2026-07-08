Porto Vale cresce 35% e supera R$ 2,4 bilhões em créditos

A Porto Vale movimentou mais de R$ 2,4 bilhões em créditos de consórcio no primeiro semestre de 2026, resultado 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho, a empresa comercializou mais de 10 mil cotas, alta de 46% na comparação anual.

O desempenho foi consistente ao longo de todo o semestre. Todos os meses superaram os resultados registrados em 2025. Abril concentrou o melhor resultado, com quase R$ 600 milhões em créditos comercializados, o maior volume mensal registrado pela empresa em um primeiro semestre.

Entre janeiro e junho, foram comercializadas mais de 10 mil cotas, um crescimento de 46% em relação ao mesmo período de 2025. No ano passado, a companhia registrou um desempenho recorde, com a venda de 20 mil cotas e R$ 5,3 bilhões em créditos comercializados.

Para Fernando Gianjiope, CEO e fundador da Porto Vale, o desempenho demonstra a continuidade do crescimento da empresa após um ano de resultados recordes.

“Crescer sobre o melhor ano da nossa história torna esse resultado ainda mais significativo. Mais do que os números, sabemos que por trás de cada contratação existe um objetivo importante, seja a compra de um imóvel, a aquisição de um veículo ou o investimento no próprio negócio. É isso que dá sentido ao nosso crescimento”, afirma.

De acordo com a empresa, o desempenho acompanha o cenário observado no mercado de consórcios. Com a taxa Selic em patamar elevado, o financiamento permanece mais caro, enquanto o consórcio ganha espaço entre consumidores que podem planejar a aquisição de bens e serviços.

“Com os juros elevados, o consumidor passou a avaliar com mais atenção as alternativas disponíveis para realizar seus planos. Nesse cenário, o consórcio ganha relevância por estimular a compra planejada e oferecer uma forma de aquisição alinhada aos objetivos de longo prazo de muitas famílias e empreendedores”, diz Gianjiope.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que, entre janeiro e maio deste ano, as vendas de cotas cresceram 14% no país. O segmento de imóveis apresentou o maior avanço, com alta de 43,7% no período.

Com sede em São José dos Campos (SP) e unidades em Jacareí (SP) e São Paulo (SP), a Porto Vale atua em todo o país na comercialização exclusiva de consórcios da marca Porto. A empresa também oferece seguros para pessoas físicas e jurídicas e soluções de crédito com garantia de veículo ou imóvel.

Segundo a companhia, o plano para o restante de 2026 prevê a ampliação da estrutura operacional e da equipe para acompanhar o crescimento das operações.