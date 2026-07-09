Fundación Mapfre promove formação sobre saúde mental em Recife

A Fundación Mapfre, em parceria com a Secretaria de Educação do Recife (PE), promoveu uma formação voltada à saúde mental na infância para cerca de 480 profissionais da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte do programa “Viver com Saúde: Saúde Mental nas Escolas”, que busca apoiar educadores na promoção do bem-estar emocional de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

Realizada em 3 de julho, a capacitação foi dividida em duas sessões de quatro horas e reuniu professores da educação infantil e do ensino fundamental, gestores, coordenadores pedagógicos e representantes das áreas de Saúde e Assistência Social.

Durante os encontros, foram abordados temas como desenvolvimento socioemocional, medicalização da infância, neurodiversidade, uso excessivo de telas, identificação de sinais de sofrimento emocional, racismo e saúde mental, além do cuidado com a saúde mental dos próprios educadores.

Para Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil, o fortalecimento da saúde mental deve fazer parte das ações voltadas à educação.

“A Fundación Mapfre acredita que uma educação de qualidade também passa pelo cuidado com a saúde mental. Sabemos que esse é um dos grandes desafios vivenciados atualmente pelas escolas e, por isso, buscamos apoiar os educadores com conhecimento, ferramentas e espaços de reflexão que contribuam para a construção de ambientes mais acolhedores e promotores do desenvolvimento integral das crianças”, afirmou.

Segundo Daniely Cavalcante, gestora da Unidade de Apoio Socioemocional (UASE), a iniciativa complementa as ações desenvolvidas pela rede municipal.

“O Programa Viver com Saúde enriquece um debate que é cada vez mais necessário para estudantes, professores, e toda a comunidade escolar. Então, trazer esses novos recursos pedagógicos, os cursos e os momentos formativos, ampliam nossa capacidade de transformar a escola em um espaço de promoção de saúde mental”, disse.

Programa seguirá para outras capitais

Além das formações presenciais, o programa oferece uma trilha de capacitação on-line desenvolvida de acordo com as demandas dos municípios participantes.

Após a etapa em Recife, a iniciativa será realizada em Cuiabá (MT), em 25 de agosto, e em Belém (PA), em 15 de setembro. Segundo a Fundación Mapfre, o programa, desenvolvido desde 2020 em parceria com secretarias de educação, alcançou mais de 6,7 milhões de estudantes e educadores em 2025.