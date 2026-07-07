Redion apresenta nova marca e aplicativo no Encontro dos Guincheiros

A Redion participou da 9ª edição do Encontro dos Guincheiros, realizada nos dias 27 e 28 de junho, para apresentar ao mercado sua nova identidade de marca e mostrar as mudanças que vêm sendo implementadas na companhia.

Durante o evento, a empresa também apresentou o App Easy, aplicativo desenvolvido para apoiar a operação dos prestadores de serviço. Segundo a Redion, mais de 700 pessoas passaram pelo estande da companhia, onde conheceram as funcionalidades da ferramenta e as novidades relacionadas ao reposicionamento da marca.

Na véspera do encontro, a empresa promoveu, em São Paulo, um evento de relacionamento com mais de 40 parceiros de diferentes regiões do País. Aproveitando a presença dos prestadores na capital paulista para participar do evento setorial, a Redion reuniu os convidados para celebrar o Dia do Guincheiro, fortalecer o relacionamento com sua rede de assistência e promover a troca de experiências entre os participantes. A iniciativa também buscou alinhar processos operacionais e discutir oportunidades de aprimoramento do atendimento.

Durante o Encontro dos Guincheiros, a companhia apresentou oficialmente sua nova identidade visual. Embora participe regularmente do evento, esta edição foi utilizada para comunicar ao mercado a adoção da marca Redion. Segundo a empresa, a mudança faz parte de uma estratégia global e não altera sua estrutura operacional nem o relacionamento com clientes, parceiros e prestadores de serviços.

De acordo com o material apresentado no evento, a alteração está restrita à identidade da marca, mantendo características como continuidade operacional, experiência no segmento e atuação em mais de 190 países.

Entre as novidades apresentadas esteve o App Easy, desenvolvido para apoiar a rotina dos prestadores de serviço. O aplicativo permite o aceite de chamados pelo celular, acompanha a localização em tempo real durante os atendimentos, auxilia na gestão da frota e das equipes técnicas e possibilita o encerramento do serviço por geolocalização, em um raio de até 400 metros do local da ocorrência. A ferramenta está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

De acordo com Tiago Massarico, diretor executivo de Operações da Redion, a iniciativa faz parte da estratégia da empresa de investir em soluções voltadas à eficiência operacional.

“Participamos tradicionalmente deste encontro, mas nesta edição aproveitamos a oportunidade para apresentar oficialmente a marca Redion e mostrar que essa evolução vem acompanhada de investimentos em tecnologia”, afirma. “O App Easy é um exemplo dessa transformação: uma solução criada para tornar a operação dos guincheiros mais produtiva e segura, fortalecendo ainda mais a experiência dos nossos parceiros”, completa.