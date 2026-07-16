SindsegSC publica ‘InformAtivo’ com ações do Maio Amarelo

O Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina (SindsegSC) lançou a 80ª edição do InformAtivo, publicação que reúne iniciativas, projetos e ações relacionadas ao setor segurador e à sociedade. Nesta edição, o destaque é o balanço das atividades realizadas durante o Movimento Maio Amarelo 2026 em Blumenau e em outras cidades catarinenses.

Ao longo de 32 páginas, a publicação apresenta artigos, dados sobre segurança viária, registros das reuniões da comissão organizadora, cobertura das principais ações realizadas durante o mês de maio, além do painel “Muito além do acidente: os impactos dos sinistros de trânsito na saúde”. O conteúdo também inclui contribuições de entidades parceiras que participaram da campanha.

A edição destaca ainda iniciativas de educação para o trânsito, campanhas de conscientização, projetos desenvolvidos por empresas e instituições da região e o reconhecimento nacional conquistado por Blumenau no Prêmio Destaque Maio Amarelo 2026.

No editorial, o presidente do SindsegSC, João Amato, afirma que a campanha busca ampliar a reflexão sobre a preservação da vida no trânsito.

“As ações desenvolvidas durante o Maio Amarelo reforçaram uma importante mensagem: a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada. Cada escolha importa. Respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular ao volante, nunca dirigir sob efeito de álcool e agir com empatia são atitudes que fazem a diferença diariamente”.

Amato também destacou o papel do setor segurador na promoção da prevenção.

“Nesse contexto, o setor segurador cumpre um papel relevante ao oferecer proteção e amparo diante dos imprevistos. No entanto, nenhuma indenização substitui uma vida. Por isso, nosso compromisso maior deve continuar sendo a prevenção e a promoção de comportamentos responsáveis”, destaca.

Destacado pelo SindsegSC, a publicação evidencia a atuação conjunta de órgãos públicos, forças de segurança, instituições de ensino, empresas e entidades da sociedade civil na promoção da educação para o trânsito e na conscientização sobre a redução de acidentes.

A nova edição do InformAtivo está disponível gratuitamente no portal do SindsegSC.