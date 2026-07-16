Porto Serviço lança solução para manutenção residencial

A Porto Serviço lançou o Casa em Dia, nova solução voltada à manutenção residencial que permite reunir diferentes serviços em uma única visita técnica. Disponível para clientes e não clientes da Porto, o serviço contempla atividades como reparos elétricos, hidráulicos, fixações e desentupimentos, com contratação pelo site da Porto Serviço e pelo aplicativo da companhia.

Disponível nacionalmente, o Casa em Dia pode ser contratado pelo site da Porto Serviço e pelo App Porto. A solução nasce a partir de um comportamento já comum entre os brasileiros: a busca por um profissional “faz tudo” para resolver, de uma só vez, pendências acumuladas no dia a dia da casa.

“O Casa em Dia nasce de uma escuta muito clara sobre a rotina dos clientes. Sabemos que pequenos reparos, instalações e manutenções muitas vezes ficam acumulados por falta de tempo ou pela dificuldade de encontrar profissionais de confiança. Ao reunir múltiplos serviços em uma única visita, queremos simplificar esse processo, entregar mais conveniência e reforçar o papel da Porto Serviço como parceira no cuidado com o lar”, afirma Luiz Nunes, diretor de Negócios Digitais e Tecnologia da Porto Serviço.

Com o lançamento, a Porto Serviço amplia seu portfólio de soluções para o segmento residencial. O serviço passa a integrar um conjunto de mais de 70 soluções oferecidas pela companhia para manutenção e cuidados com a casa.

Segundo a empresa, o Casa em Dia terá preço inicial de R$ 299,90 e busca oferecer uma alternativa à contratação individual de diferentes serviços residenciais.

O lançamento também coincide com a estreia da Porto Serviço como patrocinadora institucional da CASACOR São Paulo em 2026. Durante o evento, a empresa será responsável pelo suporte técnico, montagem e manutenção dos ambientes da mostra.

De acordo com a companhia, a participação faz parte da estratégia de ampliar sua atuação no segmento de cuidados com o lar, indo além da manutenção emergencial e reforçando sua presença em serviços relacionados ao bem-estar e à conservação dos imóveis.

“A casa ocupa um espaço cada vez mais importante na rotina das pessoas, mas cuidar dela nem sempre precisa ser complexo. A Porto Serviço tem evoluído para oferecer soluções simples, digitais e acessíveis, que resolvem necessidades reais do dia a dia. O Casa em Dia reforça essa visão ao combinar praticidade, confiança e eficiência em uma experiência pensada para facilitar a vida dos clientes”, complementa Luiz Nunes.