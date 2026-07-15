Francal mantém MDS Brasil como corretora oficial

A MDS Brasil segue ampliando sua atuação no mercado de eventos por meio da parceria firmada com a Francal, organizadora de feiras de negócios, na condição de corretora oficial de seguros dos eventos promovidos pela empresa. Ao longo de 2026, a parceria prevê a cobertura securitária de 13 eventos, sendo seis realizados no primeiro semestre e outros sete programados até o fim do ano.

O acordo contempla a contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Eventos, com cobertura durante todas as etapas de realização das feiras, da montagem à desmontagem, oferecendo proteção para organizadores, expositores, fornecedores e visitantes.

No primeiro semestre, a MDS Brasil participou da cobertura de eventos como ABRIN, Congresso IBO, Autocom, Naturaltech, Bio Brazil Fair, WELLNOW Festival, Expobor e Pneushow, que reuniram empresas e profissionais de diferentes segmentos da economia.

“A proteção de grandes eventos vai muito além da contratação de um seguro. Ela faz parte de uma estratégia de gestão de riscos que contribui para que organizadores possam focar naquilo que realmente importa: promover conexões, impulsionar negócios e gerar desenvolvimento para diferentes setores da economia. Ao lado da Francal, seguimos comprometidos em oferecer soluções que acompanhem a evolução desse mercado e garantam ainda mais tranquilidade para todos os envolvidos”, afirma Caio Carvalho, vice-presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil.

Para o segundo semestre, a parceria prevê cobertura para eventos como Congresso Escolar Office Brasil, Escolar Office Brasil, The Brazil Conference, Expolazer, Fórum Anual das Médias Empresas, Modern Construction Show e Seafood Show.

Segundo a MDS Brasil, a iniciativa faz parte da estratégia de ampliar a oferta de soluções voltadas ao mercado de eventos, segmento que demanda planejamento e gestão de riscos para diferentes perfis de operações.

“A ligação com a MDS fortalece nossa estratégia de agregar um serviço essencial para nossos clientes e parceiros. Queremos oferecer uma experiência cada vez mais completa, em que as empresas encontrem um ambiente seguro para gerar negócios e soluções que contribuam para o crescimento sustentável e o desenvolvimento de suas atividades”, afirma Fernando Ruas, CEO da Francal.