OnPoint estrutura operação de Garantia da Now Seguros

A OnPoint acaba de firmar uma parceria com a Now Seguros para estruturar a entrada da companhia no mercado de Seguro Garantia. Pelo acordo, a empresa fornecerá infraestrutura tecnológica, suporte operacional e ferramentas voltadas à gestão da nova carteira da seguradora.

A iniciativa ocorre em um cenário de expansão do mercado segurador brasileiro. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que os seguros de danos e pessoas, excluindo VGBL, arrecadaram R$ 74,8 bilhões até abril de 2026, crescimento nominal de 6,13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dentro desse contexto, o Seguro Garantia vem ampliando sua participação no mercado. Segundo levantamento do GRI Institute, o segmento movimentou cerca de R$ 6,3 bilhões em prêmios em 2025, alta de 19,5% na comparação anual, impulsionado principalmente pelo avanço de projetos de infraestrutura e pela demanda por garantias contratuais.

Para a Now Seguros, a parceria representa a oportunidade de ingressar nesse segmento utilizando uma estrutura tecnológica já desenvolvida para esse tipo de operação.

“Estamos investindo na plataforma da OnPoint para acelerar nossa entrada no Seguro Garantia, reduzindo a complexidade operacional e garantindo uma estrutura preparada para crescer com agilidade, segurança e eficiência. A expertise da OnPoint no segmento foi um diferencial para construirmos essa nova frente de negócios”, destaca o diretor comercial da Now Seguros, Alexandre Martucci.

Segundo o CEO da OnPoint, Leandro Leite, a atuação da empresa envolve não apenas a disponibilização de tecnologia, mas também o apoio à estruturação operacional da carteira.

“Mais do que uma solução tecnológica, a OnPoint entrega uma estrutura completa para que seguradoras possam ingressar em novos mercados de forma mais rápida e eficiente. Nossa plataforma automatiza etapas da operação, integra seguradoras e corretoras, reduz o tempo de emissão de apólices e proporciona uma jornada digital mais fluida para todos os participantes da cadeia”, afirma.

O executivo acrescenta que a proposta da empresa é combinar tecnologia e conhecimento técnico do setor segurador.

“Enquanto muitas iniciativas buscaram apenas digitalizar processos existentes, a OnPoint nasceu com o propósito de transformar a operação de seguros a partir das necessidades reais do mercado, combinando inovação, eficiência operacional e experiência prática do segmento”, completa.

Para a cofundadora e diretora de Soluções Digitais da OnPoint, Tathiana Dotaf, a plataforma foi desenvolvida para apoiar a expansão das seguradoras em novas linhas de negócio.

“Nossa plataforma elimina gargalos operacionais, reduz retrabalho, integra sistemas e oferece uma experiência digital completa para os corretores e clientes. Isso permite que companhias como a Now Seguros iniciem uma nova carteira de negócios com uma estrutura robusta, menor investimento em desenvolvimento próprio e muito mais agilidade para capturar oportunidades de mercado”, destaca a executiva.

Segundo a OnPoint, a plataforma já soma mais de R$ 600 milhões em prêmios emitidos, ultrapassa 150 mil apólices processadas e administra aproximadamente R$ 30 bilhões em importância segurada. A companhia afirma que sua expansão acompanha o crescimento da demanda por soluções digitais voltadas ao mercado de seguros corporativos.