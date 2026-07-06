Bradesco Saúde inicia nova fase de campanha para corretores

A Bradesco Saúde lançou a terceira edição da campanha de vendas “Quero Mais Saúde”, iniciativa voltada ao incentivo da comercialização de planos de saúde para pequenas e médias empresas (SPG – Seguro para Grupos de 3 a 199 pessoas). A ação será realizada entre julho e agosto e distribuirá R$ 500 mil em prêmios aos corretores participantes.

A nova etapa da campanha sucede duas edições promovidas em 2025. A cada venda de um plano de saúde com vigência entre 1º de julho e 31 de agosto de 2026, independentemente da data de início da cotação, o corretor, produtor ou angariador recebe um número da sorte da Bradesco Capitalização para concorrer aos prêmios.

Ao todo, serão distribuídos um prêmio de R$ 200 mil em título de capitalização, dez prêmios de R$ 20 mil e outros dez de R$ 10 mil, totalizando mais de 20 contemplados.

A campanha tem como foco o segmento de pequenas e médias empresas, que, segundo dados do Sebrae, registrou a abertura de quase 5 milhões de novos negócios em 2025. As PMEs também responderam por 84% das vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

“A campanha tem o objetivo de criar um incentivo adicional aos corretores na oferta dos planos da Bradesco Saúde, contribuindo para levar os cuidados com a saúde aos pequenos negócios, que são tão importantes para a nossa economia. O momento é favorável, e o plano de saúde se destaca como uma das melhores estratégias corporativas para a atração e retenção de talentos”, comenta Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

A operadora informa que mantém um portfólio voltado a empresas de diferentes portes, com destaque para o segmento SPG, que reúne mais de 1 milhão de beneficiários. No primeiro trimestre de 2026, a carteira de pequenas e médias empresas cresceu 7,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior.