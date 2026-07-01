ENS comemora 55 anos de atuação na educação em seguros

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) completa 55 anos de atuação nesta terça-feira (30), marcando mais de cinco décadas dedicadas à formação de profissionais e ao desenvolvimento do mercado brasileiro de seguros.

Ao longo desse período, a instituição consolidou sua atuação na capacitação de profissionais do setor e na disseminação da cultura do seguro no país. Segundo a ENS, cerca de 800 mil pessoas participaram de programas educacionais promovidos pela escola, das quais aproximadamente 140 mil concluíram a formação para corretor de seguros.

Para o presidente da ENS, Lucas Vergilio, a trajetória da instituição acompanha a evolução do mercado segurador brasileiro. “A ENS é parte essencial da construção do nosso setor. Como corretor formado pela Escola, tenho orgulho de testemunhar a transformação que ela promove na vida de milhares de profissionais. Ao longo desses 55 anos, não apenas acompanhamos o crescimento do setor, mas ajudamos a moldá-lo, com visão, responsabilidade e compromisso com o futuro”, afirma.

Ao longo de sua história, a ENS ampliou seu portfólio de cursos e programas de capacitação, acompanhando as transformações do mercado segurador e as novas demandas por qualificação profissional.

Segundo a diretora-geral da instituição, Paola Casado, a evolução da escola ocorreu sem perder o foco na formação de profissionais para o setor. “Celebrar os 55 anos da ENS é reconhecer uma história construída com consistência, dedicação e propósito. A Escola evoluiu, ampliou sua atuação e se fortaleceu sem perder sua essência, que é formar profissionais preparados para os desafios de um mercado em constante transformação”, ressalta.

A diretora de Ensino, Maria Helena Monteiro, destaca a evolução das metodologias e da oferta de cursos ao longo dos últimos anos. “A educação sempre foi o principal instrumento de transformação da ENS. Ao longo dos anos, aprimoramos metodologias, ampliamos portfólio e elevamos continuamente o padrão de qualidade dos nossos programas, mantendo o compromisso de formar profissionais que realmente fazem a diferença no mercado”, pontua.

Presença nacional

A instituição também destaca a consolidação de sua marca e a expansão de sua atuação em diferentes regiões do país. “Construímos uma reputação sólida, baseada em credibilidade, consistência e entregas de valor. Hoje somos uma marca conhecida, reconhecida e respeitada, que segue se reinventando para atender às novas demandas do setor”, afirma o superintendente de TI, Marketing e Vendas, Luiz Mattua.

Já o superintendente regional de São Paulo, Rodrigo Matos, ressalta a ampliação da presença da ENS no estado. “As atividades da ENS em São Paulo reforçam nossa capacidade de conexão e interlocução com os principais players locais. Nos últimos anos, ampliamos nossa presença em todo o estado e consolidamos a Instituição como referência em um ambiente altamente competitivo e dinâmico”, destaca.

Ao completar 55 anos, a Escola de Negócios e Seguros reafirma sua atuação na formação de profissionais e no desenvolvimento do mercado segurador brasileiro, mantendo programas voltados à qualificação técnica e à educação continuada do setor.