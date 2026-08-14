Grupo Bradesco Seguros debate papel do seguro na adaptação climática

O Grupo Bradesco Seguros participou, no dia 5 de agosto, da mesa-redonda “Mudanças Climáticas e os Impactos sobre os Municípios: Contribuições da Ciência para Ações de Adaptação e Mitigação”, realizada durante a programação da São Paulo Climate Week. Promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o encontro reuniu pesquisadores, representantes da academia, formuladores de políticas públicas, órgãos reguladores, organismos multilaterais e lideranças do mercado segurador para discutir como o conhecimento científico pode contribuir para fortalecer ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas no Brasil.

Representando o Grupo Bradesco Seguros, a Superintendente de Sustentabilidade, Ivani Benazzi de Andrade, participou das discussões sobre o papel do seguro como instrumento de adaptação climática, destacando a contribuição do setor segurador para a gestão de riscos e oportunidades e para a construção de uma sociedade mais resiliente diante dos desafios impostos pelos eventos climáticos extremos.

“O setor segurador sempre trabalhou olhando para o futuro. Diante das mudanças climáticas, é fundamental fortalecer a prevenção e ampliar a capacidade de adaptação da sociedade. O seguro tem um papel importante nesse processo, apoiando pessoas e empresas na gestão de riscos e oportunidades e na preparação para diferentes cenários”, afirmou.

Durante o debate, Ivani destacou que a atuação do Grupo Bradesco Seguros está apoiada em três frentes principais: o desenvolvimento de soluções adequadas às necessidades da sociedade, a promoção da educação em seguros e a ampliação do acesso à proteção. Segundo a executiva, a capacitação de corretores e correspondentes bancários também integra essa estratégia, contribuindo para que esses profissionais orientem os clientes sobre medidas preventivas e boas práticas de gestão de riscos.

“A tecnologia e a capacitação são fundamentais para aproximar esse conhecimento das pessoas. Por meio de nossos corretores e parceiros, buscamos ampliar a compreensão sobre a importância da prevenção e mostrar como medidas preventivas podem contribuir para aumentar a capacidade de resposta aos riscos climáticos”, destacou.

Outro tema abordado foi a importância do uso de dados e da evolução dos modelos de análise para aprimorar a mensuração de riscos e ampliar a capacidade de antecipação diante dos eventos climáticos extremos. Segundo Ivani, a diversidade dos impactos observados nas diferentes regiões do país exige avaliações cada vez mais específicas para apoiar a construção de soluções adequadas a cada contexto.

Ao longo de quase três horas de discussões, os participantes abordaram temas como o seguro como instrumento de financiamento da adaptação e da resiliência climática dos municípios, os impactos do fenômeno El Niño, secas e ondas de calor em regiões estratégicas para a agropecuária sustentável, entre outros. O encontro deu continuidade às discussões iniciadas durante a London Climate Action Week 2026, com foco na aplicação do conhecimento científico à modelagem de riscos no contexto brasileiro.

A participação do Grupo Bradesco Seguros na São Paulo Climate Week reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável e com a construção de soluções que contribuam para ampliar a resiliência da sociedade diante dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas.