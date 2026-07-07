Pottencial estrutura área comercial e anuncia novo superintendente

A Pottencial Seguradora anunciou a contratação de Roberto Teixeira para o cargo de superintendente Comercial de Contas Estratégicas. O executivo passa a integrar a equipe comercial da companhia com foco no relacionamento com grandes clientes, parceiros e corretores, além da expansão da atuação no mercado corporativo.

Com mais de dez anos de experiência nos mercados de seguros e finanças, Roberto Teixeira é especialista em Seguro Garantia, Linhas Financeiras e P&C. Ao longo da carreira, atuou em diferentes seguradoras e, mais recentemente, ocupou o cargo de diretor Comercial da operação Corporate. É economista, com formação em Finanças pela Coppead/UFRJ, Executive MBA pelo Insper e extensão na UCLA Anderson School of Management.

Na nova função, será responsável pela estratégia comercial voltada às contas estratégicas da companhia, conduzindo ações para ampliar negócios e fortalecer o relacionamento com clientes, parceiros e corretores em todo o país.

“Assumir esse novo desafio na Pottencial representa a oportunidade de contribuir para uma companhia que vem se consolidando como uma das principais referências do mercado segurador. Estou motivado para fortalecer o relacionamento com nossos parceiros e clientes, ampliar oportunidades de negócios e contribuir para o crescimento da empresa”, afirma Roberto.

Segundo o vice-presidente da Pottencial Seguradora, Carlos Ferreira Quick, a chegada do executivo está alinhada à estratégia de fortalecimento da atuação da companhia no segmento corporativo.

“O Roberto reúne profundo conhecimento técnico, experiência comercial e uma visão estratégica do mercado de seguros. Sua chegada fortalece nossa atuação junto às contas estratégicas e amplia nossa capacidade de oferecer soluções cada vez mais aderentes às necessidades dos clientes e corretores”, destaca.