Porto Bank lança Consórcio com Data Certa

O Porto Bank lançou o Consórcio com Data Certa, modalidade voltada à aquisição de veículos que permite ao cliente definir, no momento da contratação, quando terá acesso à carta de crédito. O produto oferece opções de liberação em 12, 18, 24 ou 36 meses e passa a integrar o portfólio de soluções disponibilizadas aos corretores de seguros.

A modalidade busca atender consumidores que desejam planejar a compra ou a troca do veículo com maior previsibilidade. O modelo mantém características tradicionais do consórcio, como a ausência de entrada, parcelas fixas e a dispensa de lances ou da escolha de grupos específicos.

Para os corretores que atuam no Seguro Auto, o produto também amplia as possibilidades de relacionamento com os clientes ao longo do ciclo de renovação do veículo, criando oportunidades para oferecer soluções financeiras associadas ao planejamento da troca do automóvel.

“O Data Certa chega para ampliar o repertório do corretor na abordagem com o cliente de Auto. Mais do que apresentar uma alternativa para a compra do veículo, o produto permite iniciar uma conversa sobre planejamento, proteção e continuidade do relacionamento, temas cada vez mais relevantes na jornada do consumidor”, pontua Emerson Valentim, diretor executivo Comercial do Grupo Porto.

De acordo com o Porto Bank, os corretores receberão comissionamento a partir de 2% sobre o valor do crédito contratado. A instituição também informa que clientes que contratarem o Consórcio com Data Certa em conjunto com o Seguro Auto terão direito a cashback de 0,5% sobre o crédito adquirido.

Para Carlos Gondim, diretor de Soluções de Acúmulo do Porto Bank, a proposta atende a uma demanda crescente por maior previsibilidade nas decisões financeiras.

“O consumidor está mais atento ao planejamento financeiro e busca soluções que ofereçam economia para realizar seus objetivos. Com o Data Certa, damos um passo importante ao levar mais controle para uma modalidade historicamente associada à espera. Planejando com antecedência, o cliente consegue condições mais atrativas que as demais disponíveis no mercado. A iniciativa reforça o compromisso do Porto Bank em desenvolver produtos financeiros mais simples, eficientes e conectados às novas necessidades dos clientes.”

Segundo a companhia, a nova modalidade também busca ampliar a atuação consultiva dos corretores ao combinar soluções de consórcio e Seguro Auto em uma mesma estratégia de relacionamento com o cliente.

“Quando o corretor consegue acompanhar o cliente em diferentes momentos da sua vida financeira, ele deixa de atuar apenas de forma transacional e passa a ocupar um papel ainda mais consultivo. O Consórcio com Data Certa contribui justamente para isso: ajuda a manter o cliente próximo, com uma solução planejada e conectada às necessidades futuras”, complementa Emerson Valentim.