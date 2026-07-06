Simpósio do CSP-MG discute seguro de vida individual

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no dia 22 de julho, a terceira edição do simpósio “Como aumentar a proteção da sociedade”. O evento acontecerá das 8h às 12h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, e reunirá especialistas de seguradoras beneméritas da entidade para discutir desafios, oportunidades e perspectivas do seguro de vida individual no Brasil.

Participam do encontro Pedro Henrique Torres Santos, gerente Comercial da MAG Seguros; Michel Eloi, gerente da Filial Minas Gerais da MBM Seguradora; Juliana Queiroz, superintendente Comercial de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul da SulAmérica; e Sergio Prates, superintendente Comercial Vida da Zurich Seguros.

A proposta do simpósio é discutir o papel do seguro de vida individual na ampliação da proteção financeira da população e analisar oportunidades para o desenvolvimento desse segmento no mercado segurador.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o tema ganha importância diante do potencial de crescimento desse ramo no país.

“Embora o mercado tenha evoluído nos últimos anos, ainda existe um grande espaço para ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção financeira. O simpósio foi concebido para reunir profissionais que atuam diretamente nesse segmento e promover um debate qualificado sobre estratégias, tendências e oportunidades para o setor”, afirma.

De acordo com Mello, o encontro também busca estimular o desenvolvimento dos profissionais do mercado por meio da troca de experiências e da aproximação entre corretores, seguradoras e demais participantes do setor.

“Além da troca de conhecimento, o encontro proporciona networking e aproximação entre corretores, seguradoras e demais integrantes do mercado. São discussões que ajudam a fortalecer o segmento e a identificar oportunidades de negócios alinhadas às necessidades da população”, ressalta.

O simpósio é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.