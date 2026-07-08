Sincor-GO promove 7ª Corrida Vida Segura

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO) promove neste domingo (12) a 7ª edição da Corrida Vida Segura, em Goiânia (GO). A largada está marcada para as 6h30, no Parque Areião, e a expectativa é reunir cerca de mil participantes entre atletas, corretores de seguros, familiares e o público em geral. As inscrições permanecem abertas.

A programação inclui caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. Ao término da prova, será sorteado um relógio Garmin Forerunner 55 entre os participantes.

Os corretores de seguros associados ao Sincor-GO têm condições especiais para aquisição do kit completo da corrida. Para obter o desconto, é necessário solicitar um cupom junto à Secretaria da Presidência do sindicato, via WhatsApp, e realizar a inscrição na categoria “Associado” no site oficial do evento.

O kit destinado aos associados inclui número de peito, chip de cronometragem, camiseta oficial, ecobag e medalha para os participantes que concluírem a prova. Já o público em geral poderá optar entre um kit econômico, composto por número de peito, chip de cronometragem, medalha, água e frutas na chegada, ou pelo kit completo, que também inclui a camiseta oficial do evento.

A entrega dos kits será realizada na loja Lupo Sport, em Goiânia, na sexta-feira (10), das 10h às 18h, e no sábado (11), das 8h às 14h.

A Corrida Vida Segura conta com patrocínio de Clube Bancorbrás, Consórcio Nacional Bancorbrás, Voalá, Porto, Tokio Marine Seguradora, Zurich, C6Seg e Up Music, além do apoio de Allianz, Excelsior Seguros, ENS, Fenacor, Ibracor, Sicoob Credseguro e Sindseg MG/GO/MT e DF. A organização é da Hanker.